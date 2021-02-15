الإفراط يهدد صحتك.. كم يحتاج الجسم يوميا من البطاطا الحلوة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

البطاطا الحلوة من الأطعمة التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها، نظرا لما تتمتع من مذاق جيد والعديد من الفوائد الصحية للجسم، لكن على الجانب الآخر الإفراط في تناولها يؤدي إلى حدوث العديد من المخاطر الصحية.

ولذلك جمعنا لكم معلومات مهمة حول احتياج الجسم يوميا من البطاطا، وفوائد الكمية المناسبة وأضرار الإفراط فيها، وذلك من خلال مواقع "eatingwell" و"lybrate "، و"lacanadacarecenter ".

كم يحتاج الجسم يوميا؟

يوصى بتناول ثمرة واحدة من البطاطا الحلوة في اليوم.

فوائدها:

- كونها مصدر للكربوهيدرات، تساعد في إمداد الجسم بالطاقة اللازمة.

- يؤدي تناولها إلى التقليل من حدوث مقاومة الأنسولين، وبالتالي تخفض من مستويات السكر في الدم.

- تحتوي على البيتا كاروتين، وهو يعد ضمن مضادات الأكسدة، التي يساهم في التقليل من ظهور شقائق الأكسجين الحرة وتحويلها إلى مواد أقل سمية، وبالتالي تساعد علي منع تدمير وشيخوخة الخلايا.

- بسبب احتوائها على نسبة عالية من المغنيسيوم، تساعد في التقليل من الشعور بالتوتر والقلق.

- نظرا لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات التي لها خصائص قوية مضادة للالتهابات، إذ إنها تساهم في التقليل من التهاب المفاصل.

- أظهرت الدراسات أيضًا أن تناول البطاطا بصورة منتظمة يعد خيارا فعالا في مكافحة السرطان، وذلك لأنها تحتوي على عنصر الأنثوسيانين النباتي، الذي يلعب دورا في تثبيط نمو الأورام السرطانية في الجسم.

- يمكن أن تساهم في الحماية من تقرحات المعدة، وذلك بفضل الدقيق الموجود في جذور البطاطا.

-تعمل الفيتامينات والتركيبات الكيميائية النباتية الموجودة في البطاطا الحلوة، على تقوية جهاز المناعة في الجسم.

- بسبب محتواها العالي من مضادات الأكسدة، يمكن أن تساهم في التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- تعتبر من الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الألياف الطبيعية القابلة للذوبان، التي تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي والوقاية من الإمساك.

- تساهم أيضا في تحسين صحة الشعر والجلد، نظرا لاحتوائها على فيتامين أو ج.

أضرار الإفراط في تناولها:

- يجب على الأشخاص المصابين بأمراض القلب تجنب الإفراط في تناولها، لأن بيتا كاروتين تؤدي إلى زيادة مستويات البوتاسيوم في الجسم، وبالتالي حدوث العديد من المضاعفات.

- لاحتوائها على فيتامين أ، فإن الإفراط في تناولها يؤدي للإصابة بتسمم فيتامين أ.

- قد يتسبب في اكتساب الجسم المزيد من السعرات الحرارية، ما يساهم في زيادة الوزن والإصابة بالسمنة.

- ينصح أيضا بتجنب تناولها من قبل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى، لأنه من الضروري إزالة البوتاسيوم الزائد من الدم، وبالتالي فإن استهلاكها يمكن أن يجعل بشرتك وأظافرك تبدو برتقالية قليلاً.

- الإفراط في تناولها بشكل يومي قد يتسبب في الإصابة بحصوات الكلى، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الأوكسالات.