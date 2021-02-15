رغم تحفظه على نشر صورها.. 3 مناسبات ظهرت فيها زوجة حمو بيكا (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كثيرًا ما تحفظ مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، على نشر صور زوجته أو الظهور معه في لقاءات إعلامية، بداية من خطبتهما في شهر مارس الماضي، حتى بعد زواجهما.

لكن للمرة الأولى وبعيدًا عن صور حفل الزفاف، نشر حمو بيكا، صورة زوجته بمناسبة عيد الحب، ووجه لها رسالة رومانسية عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهر حمو بيكا برفقة زوجته، وهما يرتديان ملابس متشابهة، وعلق برسالة رومانسية قائلًا: «مراتى حبيبتى كل سنة وانتى طيبة، وعقبال مليون سنة وإنتى معايا»، وحرص على إغلاق تعليقات متابعيه.

ورغم حرص حمو بيكا، على عدم إظهار زوجته، لكن 3 مناسبات ظهرت خلالها «زوزو» وفي الأغلب لم يكن مطرب المهرجانات من أفصح عن صورها.

فيديو متداول للخطوبة

في شهر مارس الماضي، كانت خطوبة حمو بيكا، إذ نشر وقتها صورة للشبكة التي أحضرها لخطيبته «زوزو»، دون أن يظهر وجهها، لكن مقطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لحفل الخطوبة.

وكشف مقطع الفيديو عن «تلبيس» حمو بيكا الشبكة لخطيبته، والتي ظهرت للمرة الأولى منذ إعلان الخطبة، كما أظهر الفيديو رقص حمو بيكا على المهرجانات الشعبية وسط أصدقائه.

تجهيزات الفرح

وأثناء تجهيزات حفل الزفاف، الذي وقع في شهر سبتمبر الماضي، نشرت خبيرة التجميل مي أدم، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صور للعروس «زوزو» ترصد مراحل تغير ملامحها.

وأظهرت الصور في البداية العروس بدون مكياج نهائي، بملامح هادئة وطبيعية للغاية، وعيون داكنة اللون، مع الشعر الداكن، قبل أن تخضع لمراحل التجميل، ونشرت بعد ذلك صور مراحل المكياج حتى الشعر وارتداء طرحة الزفاف.

صور الفرح

وعقب الزفاف، نشر حمو بيكا، صور تجمعه بالعروس عبر حسابه على «إنستجرام»، وحرص على إغلاق التعليقات دون أيضًا أن يعلق عليها، وكانت هذه المرة الوحيدة التي نشر خلالها صور لزوجته، قبل أن يهنئها بعيد الحب.