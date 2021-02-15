مادونا تحتفل بالفلانتين مع شاب يصغرها بـ36 سنة: عناق وقبلات (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من انتهاء الاحتفال بعيد الحب «الفلانتين»، إلا أن نجمة الغناء العالمية مادونا، شاركت عدة صور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تجمعها بحبيببها الذي يصغرها بنحو 36 عامًا، ويدعى «أحلى مالك ويليامز»، وهو أحد الراقصين في فرقتها.

ونشرت مادونا 10 صور، تتضمن لحظات رومانسية مختلفة جمتعها بحبيبها الشاب في مواقف مختلفة منذ إعلان ارتباطهما في 2019 حتى الآن، تتضمن عناق وقبلات ولقطات رومانسية، موجهة له رسالة تخبره بحبه لها وسعادتها بتواجده في حياتها، وتتمنى له عيد حب سعيد.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: «أجمل عشاق في العالم، نحبكم كثيرًا»، و«لا أعلم كيف يمكن لسيدة في الستين من عمرها مواعدة شاب في العشرينيات»، و«الحب ينتصر على كل شيء.. أتمنى لكما سعادة دائمة»، و«أشعر بسعادة عن رؤية صوركما.. أنتما رمز للحب».

تفاصيل قصة حب مادونا من شاب أصغر منها بـ36 سنة

يشار إلى أنه منذ عامين، أعلنت والدة أحلى مالك، إن مادونا والبالغة 63 عامًا، تعشق ابنها مالك صاحب الـ27 سنة، وفقًا لتصريحاتها لصحيفة «ميرور» البريطانية.

وأضافت أن مادونا أخبرتهم بالفعل بخططها بشأن الزواج منه، مشيرة إلى أن علاقة مادونا والشاب العشريني بدأت منذ 2018، إلا أنهما بدأ في الظهور العلني سويًا في 2019.

مادونا تحب مواعدة الشباب الأصغر منها سنًا

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواعد فيها نجمة الغناء العالمية رجال أصغر منها سنًا، حيث توجد قائمة طويلة من الشباب الذين أحبتهم النجمة الستينية، كان من بينهم إبراهيم زيلبات 23 عامًا، وتيمور ستيفنز 26 عامًا.