بعد إخلاء سبيلها.. 6 معلومات عن جنات السيسي: حاولت الانتحار في بث مباشر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد أيام قليلة من واقعة محاولة انتحار فتاة التيك توك جنات السيسي، خلال بث مباشر عبر حسابها على «فيس بوك»، قررت النيابة إخلاء سبيلها بكفالة مالية 500 جنيه، وتم ترحيلها إلى قسم الشرطة لإنهاء إجراءات الكفالة، نظرًا لما تعانيه الفتاة من حالة نفسية سيئة.

وظهرت «جنات» في مقطع فيديو أثار الجدل، تحدثت عن تعرضها للخذلان ودخلت في حالة انهيار شديد وتناولت كمية كبيرة من حبوب الأدوية: «خدت أدوية كتير، صحيت تعبانة ومخي تقيل جدًا بس مش ميتة، ومحدش وقفلي ولا عملي حاجة، أنا كلمت الشخص اللي كان في حياتي متحركش، طيب أنا موجودة ليه وعايشة ليه، وحتى لو أنا عايشة عشان أشخاص هما مش عاوزيني».

وتابعت فتاة التيك توك: «الناس اللي حواليا مستنيين صوري اللي كتفي فيها باين وشكلي عامل إزاي، لكن أنا لوحدي، أنا ياما عطلت مصالحي الشخصية عشانهم وهما سايبيني.. ربنا مش راضي عني، أنا مكنتش وحشة على فكرة، ولو حد يعرف الشخص اللي كنت مرتبطة بيه يقولوا لو جنات كان همها على فلوس كانت بقت في حتة تانية، هو صرف عليا لكن معنديش لا رصيد في بنوك ولا عربية ولا شقة، أنا أعرف أجيب تل فلوس وأنا ست مرغوبة، عارفة إن ربنا مش راضي عني، وإني مش كويسة بس هقابله في الآخر، وأنا محتاجة أمي».

ويرصد «هن» خلال التقرير التالي، أبرز المعلومات عن جنات السيسي، فتاة التيك، بحسب تحقيقات النيابة وبعض الأخبار المتداولة عنها.

من هي جنات السيسي

1- تعيش في شقة بمصر الجديدة، بمحافظة القاهرة.

2- واحدة من مشاهير التيك توك، التي يتابعها أكثر من 300 ألف متابع عبر التطبيق.

3- تعاني من حالة نفسية سيئة دفعتها لارتكاب الواقعة.

4- بثت فيديو الانتحار من داخل شقتها، عبر حسابها على «فيس بوك» بسبب تعرضها لأزمة نفسية.

5- تمكن السائق من إنقاذها، حين شاهد البث المباشر الخاص بمحاولة انتحارها، وأسرع إليها وتوجه بها إلى مستشفى الدمرداش، وتمكن الأطباء من إنقاذها،

6- ترددت أنباء عن أنها دخلت في مشاجرات مع زوجها وهو رجل أعمال سوري الجنسية.