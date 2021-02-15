بعد التطعيم.. هل يجب عزل نفسك بعد ملامسة شخص مصاب بكورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

قلب الوباء عالمنا رأسًا على عقب ولن تعود الأمور إلى طبيعتها في أي وقت قريب، وعلى الرغم من أن ملايين الأشخاص قد تم تطعيمهم في جميع أنحاء العالم، فطُلب منهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الأمراض المعدية.

والحصول على اللقاح لا يمنحك الحرية في التخلص من القناع وحضور التجمعات العامة، خطر العدوى لا يزال قائما، ومع ذلك، وفقًا للمعيار الجديد لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC)، فإن هناك إجراء وقائي واحد يمكن للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل تخطيه، ألا وهو الحجر الصحي بعد ملامسة الشخص المصاب بفيروس كورونا، وفقا لموقع "timesofindia".

لماذا الحجر الصحي غير مهم؟

في الآونة الأخيرة، أجرى مركز السيطرة على الأمراض بعض التغييرات في إرشاداته الموجودة مسبقًا، وأضاف أن الأشخاص الذين تلقوا بالفعل لقاح كوفيد غير مطالبين بالبقاء في الحجر الصحي بعد الاتصال بشخص يشتبه في إصابته أو تأكد إصابته بفيروس كورونا، ولكن حتى بعد الحصول على اللقاح، لتخطي الحجر الصحي، يلزم تلبية ثلاثة معايير وضعها مركز السيطرة على الأمراض، وهي على النحو التالي:

- يجب تطعيم الأشخاص بالكامل قبل أسبوعين على الأقل من ملامسة الشخص المصاب.

- يجب أن يكونوا قد تم تطعيمهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

- يجب أن يكونوا بدون أعراض تمامًا بعد التعرض لشخص "إيجابي كورونا".

وذكرت وكالة حماية الصحة الأمريكية، بوضوح أن جميع هؤلاء الأشخاص الذين يفشلون في تلبية أي من المعايير يجب عليهم اتباع إرشادات الحجر الصحي الذاتي كما هو الحال سابقًا.

ماذا عن النصائح الأخرى؟

أجرى مركز السيطرة على الأمراض تغييرات في إرشادات الحجر الصحي فقط بعد الحصول على اللقاح، تبقى بقية الإجراءات الاحترازية لـ COVID كما هي، هذا يعني أنه حتى بعد الحصول على اللقاح، يجب على الأشخاص ارتداء قناع في الأماكن العامة، والحفاظ على مسافة متر من بعضهم البعض، وتجنب الأماكن العامة وممارسة عادات النظافة الصحية، هذا ضروري ليس فقط من أجل سلامتهم ولكن لحماية الآخرين أيضا.

متى يلزم البقاء في الحجر الصحي؟

في وقت سابق، كان يُطلب من جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بشخص ما أصيب بـ كوفيد-19 الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، والابتعاد عن أولئك الذين يعانون من ضعف المناعة وكبار السن والأطفال، خلال فترة الحجر الصحي، كان عليهم الانتباه من الأعراض الشائعة لـ COVID-19، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس وغيرها.