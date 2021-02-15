حمو بيكا ينشر صورة زوجته لأول مرة ويغلق التعليقات: لابسين شبه بعض

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

للمرة الأولى، نشر مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، صورة زوجته بمناسبة عيد الحب، ووجه لها رسالة رومانسية عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهر حمو بيكا برفقة زوجته، وهما يرتديان ملابس متشابهة، وعلق برسالة رومانسية قائلًا: «مراتى حبيبتى كل سنة وانتى طيبة، وعقبال مليون سنة وإنتى معايا»، وأغلق تعليقات متابعيه.

يذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا، يحرص على عدم إظهار زوجته في اللقاءات أو نشر صورها عبر حسابه على «إنستجرام»، الذي لم يحتوى على لقطات تجمعهما سوى صور زفافهما الذي عقد في سبتمبر الماضي.

زفاف حمو بيكا

واحتفل مغني المهرجانات، حمو بيكا، في شهر سبتمبر الماضي، بزفافه على فتاة تُدعى «زوزو»، وأطل العروسين بإطلالتين مختلفتين خلال الحفل.

وشارك مصمم الأزياء، إسلام سعد، المسؤول عن إطلالتي مطرب المهرجانات حمو بيكا، وزوجته، عدة مقاطع مصورة من حفل الزفاف.

وأظهرت إحدى المقاطع، والدة مطرب المهرجانات وهي تهنئ الأخير بوصلة رقص، ظهرت من خلالها على طبيعتها بدون تكلف، حيث بدت الأم بعباءة سوداء لامعة، مع حجاب ستان بلون المارون.