دينا الشربيني تعود لممارسة التمرينات الصعبة في الجيم.. والمدربة تعلق (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

من جديد عادت الفنانة دينا الشربيني، لممارسة التمارين الرياضية الصعبة داخل إحدى صالات الجيم.

ونشرت «دينا» عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» لحسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو جديد لها، استعرضت من خلاله لياقتها البدنية وهي تمارس التمارين الرياضية الصعبة من داخل إحدى صالات الجيم.

وعلقت مدربة دينا الشربيني قائلة: «يوم مشغول بالنسبة لها، لكنها ما زالت تحصل على تمرينها».

دينا الشربيني ترفع الأثقال

وقبل فترة أيضًا، نشرت الفنانة دينا الشربيني، فيديو لها وهي تمارس رياضة رفع الأوزان الثقيلة، وأطلت بملابس رياضية سوداء، و«كوتشي» أبيض، وأرفقت تعليقات باللغة الإنجليزية قائلة: «أخيرا عدت من جديد لممارسة الرياضة، أنا بشعر بتحسني عندما أقوم بدفع ورفع الأوزان».

انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

يذكر أنه قبيل انقضاء العام الماضي، تُداولت أنباء حول انفصال الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وسط تأكيد مصادر لـ«هُن» ذلك الأمر، مشيرين إلى نشوب عدة مشاجرات بينهما، ما ترتب عليه مغادرة «دينا» منزل الزوجية، في ظل عدم نفى الثنائي للأمر.

وكانت المصادر في تصريحات خاصة لـ«هُن»، ذكرت أن المشادات بين كل من الفنانين قد بدأت خلال تواجدهما في مدينة الساحل الشمالي، وذلك وسط حضور عدد من الأصدقاء، فيما نشبت المشاجرة الثانية أثناء تواجدهما في مدينة الجونة بالغردقة، وذلك دون الكشف عن تفاصيلها، بالتزامن مع فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.