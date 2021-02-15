لايف ستايل

دينا الشربيني تعود لممارسة التمرينات الصعبة في الجيم.. والمدربة تعلق (صور)

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

دينا الشربيني

من جديد عادت الفنانة دينا الشربيني، لممارسة التمارين الصعبة داخل إحدى صالات الجيم.

ونشرت «دينا» عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» لحسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو جديد لها، استعرضت من خلاله لياقتها البدنية وهي تمارس التمارين الرياضية  الصعبة من داخل إحدى صالات الجيم.

وعلقت مدربة دينا الشربيني قائلة: «يوم مشغول بالنسبة لها، لكنها ما زالت تحصل على تمرينها».

دينا الشربيني ترفع الأثقال

وقبل فترة أيضًا، نشرت الفنانة دينا الشربيني، فيديو لها وهي تمارس رفع الأوزان الثقيلة، وأطلت بملابس رياضية سوداء، و«كوتشي» أبيض، وأرفقت تعليقات باللغة الإنجليزية قائلة: «أخيرا عدت من جديد لممارسة ، أنا بشعر بتحسني عندما أقوم بدفع ورفع الأوزان».

انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

يذكر أنه قبيل انقضاء العام الماضي، تُداولت أنباء حول انفصال الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وسط تأكيد مصادر لـ«هُن» ذلك الأمر، مشيرين إلى نشوب عدة مشاجرات بينهما، ما ترتب عليه مغادرة «دينا» منزل الزوجية، في ظل عدم نفى الثنائي للأمر.

وكانت المصادر في تصريحات خاصة لـ«هُن»، ذكرت أن المشادات بين كل من الفنانين قد بدأت خلال تواجدهما في مدينة الساحل الشمالي، وذلك وسط حضور عدد من الأصدقاء، فيما نشبت المشاجرة الثانية أثناء تواجدهما في مدينة الجونة بالغردقة، وذلك دون الكشف عن تفاصيلها، بالتزامن مع فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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