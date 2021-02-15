خبراء: لقاح كورونا آمن على الحوامل والمرضعات

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة خوف وزعر أصابت بعض الأمهات الحوامل من تناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وتساءلن ما إذا كان له أضرار أم أنه آمن على حياة الجنين، ما دفع وزارة الصحة اللبنانية، وفقًا لما نشرته صحيفة «النهار»، إلى التأكيد على أن اللقاح آمن على كافة مراحل الحمل منذ البداية حتى وضع الطفل.

اللقاح آمن على الحوامل

وأوضحت اللجنة التقنية لفيروس كورونا، أن لا خوف على الحوامل من تناول اللقاح، وذلك في إطار تقديم النصح والإرشاد للسيدات والمقبلات على الزواج في ظل انتشار جائحة «كوفيد 19».

وأشارت اللجنة إلى أن معظم الخبراء اتفقوا على أن المخاطر التي قد تتعرض لها بعض النساء الحوامل من فيروس كورونا المستجد تفوق بدرجة كبيرة أي ضرر من الحصول على اللقاح نفسه.

الجنين لن يتأثر باللقاح

وأكدت على أنه لا يوجد أي مخاطر نظرية تم إثباتها على صحة الجنين، كما أنها لم تلاحظ أي خطر بعد القيام بالدراسات والتجارب على الحيوانات، وبالتالي فإن اللقاح آمن على صحة الأم وجنينها.

الآثار الجانبية للقاح على الحوامل

ونشرت الكلية الأمريكية لأمراض النساء والتوليد (ACOG)، توصية تفيد بعدم حرمان الحوامل اللواتي يستوفين معايير التلقيح من التطعيم، مشيرة إلى أنه لا يوجد دليل علمي حتى الآن يقول أن اللقاح قد يسبب الإجهاض أو العقم، بالإضافة إلى أن هذه الإصابات لم تحدث في حالات الإصابة بالفيروس المستجد.

اللقاح والرضاعة

وأوصت الكلية بإعطاء اللقاحات للسيدات المرضعات مثل غيرهن من غير المرضعات عندما تتطلب الحاجة لذلك، لافتة إلى أن تناول اللقاح لن يؤثر على لبن الطفل بجانب أنه لا يسبب أي ضرر له طوال فترة الرضاعة، عكس ما تظن بعض الأمهات خوفًا على صحة صغارهن.