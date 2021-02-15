لايف ستايل

فستان وقميص أبيض.. إطلالة ميجان وهاري في عيد الحب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ظهرت ميجان ماركل الممثلة الأمريكية السابقة ‏زوجة الأمير هاري أمير بريطانيا السابق، بصورة رومانسية احتفالا بالفلانتين، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

أما زوجها أمير بريطانيا السابق، ارتدى قميصا باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأسود، كما ارتدي ساعة، وسلسلة.

وأعلن الأمير هاري وزوجته الممثلة الأمريكية السابقة ميجان ماركل، التخلي عن مهامهما الملكية كعضوين قياديين في الأسرة البريطانية المالكة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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