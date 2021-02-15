تنسيقات أنيقة للشابات من منة عرفة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 فبراير 2021 12:34 مساءً - تحرص الكثيرات من النجمات والمشاهير على مشاركة متابعيهن،عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهن، وعرض أبرز الإطلالات والفساتين التي يظهرن بها، سواء في جلسات التصوير أو خلال حضورهن مختلف المناسبات، ولأن الممثلة المصرية منة عرفة لفتت الأنظار بإطلالاتها الجذابة والأنيقة، فقد رصدنا لكُنَّ منها عدة تنسيقات لتتألقن بها.

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تنسيقات شتوية كاجوال

تنسيقات شتوية



اعتمدت منة عرفة على عدة إطلالات بسيطة وأنيقة للشتاء، ولتتألقي على غرارها في الموسم الحالي فقد رصدنا لكِ عدة أفكار؛ حيث يمكنك أن تُطلي ببنطال ومعطف باللون الأزرق والأحمر والأسود بطبقات متفاوتة الطول لمظهر مناسب للتزلُّج على الجليد، أو تأنقي ببنطال الجلد الأسود مع بلوڤر أسود ناعم، وزينيه بإكسسوارات ذهبية مختلفة لتتمتعي بلوك ناعم ومفعم بالأناقة والفخامة.

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فساتين سهرة مميزة من منة عرفة

فساتين سهرة



لأن الفتيات يقعن في حيرة أثناء اختيار فساتينهن للسهرة في كل مناسبة، فقد رصدنا لكُنَّ إطلالتين مميزتين وأنثويتين من منة عرفة؛ حيث أطلت في الأولى بفستان أخضر مصمم بكم واحد ومكسوٍّ بالتطريزات اللامعة إلى جانب الفتحة الجانبية الواسعة في الأسفل، وأكملت مظهرها بإكسسوارات فضية لليدين مع تسريحة منسدلة للشعر الأحمر، وفي إطلالة أخرى ظهرت بفستان فضي مصمم بكم واحد منفوخ مع فتحة جانبية للساق لمظهر جريء للشابات، ومن الناحية الجمالية لجأت للمكياج البرونزي مع تسريحة الشعر المنسدل للخلف.

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الفساتين اليومية من منة عرفة

الفساتين اليومية



تفضِّل الشابات اختيار الفساتين اليومية المختلفة بأسلوب أنيق يُبرز أنوثتهن، لذا ارتدَتْ منة عرفة فستانًا من القطن السماوي للبحر مصممًا بمطاط في الخصر، وزينته بقلادة فضية وأساور ملونة مع تسريحة الشعر المنسدل بأسلوب عفوي، وفي إطلالة ناعمة اختارت فستانًا أسود قصيرًا مزينًا بحزام من الجلد للخصر، مع مكياج سموكي مرتكز على طلاء الشفاه الأحمر.

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تنسيقات كاجوال بالبنطال

تنسيقات كاجوال بالبنطال



لجأت منة عرفة لبنطلونات الجينز الناعمة في مظهرها اليومي بشكل كبير، حيث نسقت في إطلالة خريفية للعمل بنطالًا أسود مع بلوزة بيضاء مصممة بقماش من كاروهات اللون البني في الصدر والبطن، وأكملت اللوك بحزام أسود وحذاء بكعب، وفي إطلالة أخرى تألقت ببنطال الجينز الممزق مع بلوزة بيضاء مصممة بأكمام منفوخة ومطبعة بالزهور الزرقاء، وسرحت شعرها بأسلوب مجعد مناسب للشابات، فيما تزينت في لوك أكثر بساطة ببنطال من الجينز الممزق مع بلوزة بيضاء من الدانتيل، وأكملت مظهرها بتسريحة منسدلة للشعر مع مكياج بني.

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