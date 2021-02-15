كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 فبراير 2021 12:34 مساءً -

استقبلي الموسم الجديد بأجمل تصاميم الإكسسوارات من أحذية وحقائب باللون الأحمر، والذي لفتتنا بفخامتها على منصات عروض ربيع 2021 من توقيع أهم المصممين العالميين.

صندل ميول باللون الأحمر من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta

يصادف هذا العام رواج موضة اللون الأحمر بقوة على منصات العروض الموسم المقبل، سواء من خلال الأزياء أو الأحذية أو الحقائب، مما يوفر للمرأة خيارات واسعة لانتقاء ما يعجبها من إطلالات للتألق بها في إطلالاتك.

تابعي معنا فيما يلي أبرز التصاميم التي اخترناها لك من أجمل تصاميم الحقائب والأحذية باللون الأحمر من أهم العلامات التجارية، كي تختاري منها ما يناسبك ويتلاءم وإطلالتك.

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أجمل تصاميم حقائب وأحذية باللون الأحمر من عروض ربيع 2021

حقائب باللون الأحمر موضة ربيع 2021

حقيبة يد Bucket Bag باللون الأحمر من هيرميس Hermes



إذا أحببت أن تتألقي باللون الأحمر في إطلالاتك المقبلة إلا أنك لا تحبذين إطلالات الأزياء المونوكروم، يمكنك أن تتوجهي نحو اعتماد الحقائب باللون الأحمر التي تضفي لمسة من الترف والرقي على الإطلالة.

اختاري من دار هيرميس Hermes حقيبة الدلو bucket bag لإطلالة كاجوال نهارية، ونسقيها مع جمبسوت باللون الأسود وحذاء فلات من الجلد الأسود.

ولإطلالة مفعمة بالأناقة اختاري حقيبة ليدي Lady Bag كبيرة باللون الأحمر من دولتشي آند غابانا Dolce&Gabbana، ونسقيها مع فستان بتصميم A Line بالطبعات الملونة للوك عصري وجذاب.

وإذا كنت تودين الخروج عن المألوف، اختاري حقيبة من الصوف الأحمر المحبوك من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta ونسقيها مع فستان من نفس الخامة معانقةً الأسلوب الريترو.

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أحذية باللون الأحمر موضة ربيع 2021

صندل أحمر بكعب مربع من غوتشي Gucci



إذا كنت من عاشقات الأسلوب الرياضي، لا تترددي في اعتماد السنيكرز الأحمر، كما رصدناه ضمن عرض تودز Tod’s، للوك كاجوال ونسقيه مع فستان ميدي واسع oversized باللون البيج أو مع جينز وتوب.

أما للإطلالات المسائية، فبإمكانك أن تختاري الصندل بكعب، والذي أعجبنا ضمن عرض زهير مراد Zuhair Murad ودولتشي آند غابانا Dolce&Gabanna للوك راقي مع فستان هوت كوتور أسود.

ولعاشقات الإطلالات الدافئة، اختاري موضة جزمات البوتس boots من خلال بوتس باللون الأحمر، بتصميم واسع من الجلد slouchy boots ضمن عرض رودارتي Rodarte لربيع 2021.

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