أجمل عطور صباحية تناسب الدوام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 فبراير 2021 12:34 مساءً - قد تجد الكثير من النساء صعوبة في إيجاد العطر المناسب، الذي يتميز بقوة بقاء رائعة، فالعطور تعد انعكاساً واضحاً لشخصية من تعتمدها.



ومن الضروري أن تجد كل امرأة العطر الذي يناسب أسلوبها، ويتلاءم مع المناسبة التي تود حضورها، ويستمر لفترة طويلة، علماً بأن العطور المناسبة للدوام، تختلف تماماً عن تلك التي تناسب السهرات المسائية أو المناسبات.



وفي السطور التالية، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" قائمة بأجمل عطور صباحية تناسب الدوام، يمكنك الاستعانة بها لاختيار ما يناسبك من بينها.



عطر Eau Radieuse من Humiecki & Graef

عطر Eau Radieuse



إذا كنت تبحثين عن عطر هادئ يمكنك اعتماده بأوقات النهار وتحديداً في الصباح الباكر، يمكنك الاستعانة بعطر Eau Radieuse من Humiecki & Graef، وهما مصنعَا عطور مشهوران أطلقا العديد من العطور المثيرة للاهتمام تحت علامتهما التجارية.

ويعد عطر Eau Radieuse من العطور فائقة النعومة، ويتميز بأنه يحمل نكهات متعددة كالنعناع والحمضيات والموز.

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عطر Acqua di Gioia من Giorgio Armani

عطر Acqua di Gioia



إذا كنت تبحثين عن عطر صيفي رائع يمكنك اعتماده في أوقات الصباح، يمكنكِ الاستعانة بعطر Acqua di Gioia من ماركة Giorgio Armani.

ويتمتع هذا العطر برائحة النعناع، كما أن له رائحة زهرية، فضلاً عن احتوائه على سكر بني يعطي لمسة حلوة للرائحة.

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عطر Vanille Fatale من Tom Ford

عطر Vanille Fatale



إذا كنتِ من عشاق العطور الراقية، وتفضلين اعتمادها في أوقات الدوام، يمكنك الاستعانة بعطر Vanille Fatale من ماركة .Tom Ford

يتمتع هذا العطر برائحة الفانيلا، ويدخل في تركيبه مكونات منعشة من البرتقال والليمون، إضافة إلى رائحة الفانيلا والزهور، فيما يعتبر من العطور التي تتميز برائحة أنوثة كلاسيكية، كما يعد مناسباً للنساء اللاتي يبحثن عن عطر يجمع بين الفخامة والرقي.

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عطر dolce & gabbana

عطر dolce & gabbana



لإطلالة أنيقة وجذابة في الصباح الباكر، يمكنك اعتماد عطر Gabbana & Dolce ، إذ يحتوي على مزيج من القهوة، وجوز الهند، وحليب اللوز، وخلاصة الفانيليا، كما يتميز بأنه يمنحك إحساساً بالانتعاش يناسب فترة الدوام خلال الصباح.



عطر GIRL OF NOW FOREVER من إيلي صعب

عطر GIRL OF NOW FOREVER



إذا كنت ترغبين في الظهور بإطلالة ممتعة ومريحة في الصباح وتحديداً خلال الصيف، يمكنك اعتماد عطرGIRL OF NOW FOREVER من إيلي صعب، فهو يتميز برائحة توت العليق والليمون، لإطلالة أكثر حيوية في الدوام.

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