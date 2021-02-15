بعد تصريح أصالة بزواج ابنتها قريبا.. هل عادت شام الذهبي لخطيبها؟ (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت الفنانة السورية أصالة، ضيفة في برنامج «سهرانين»، الذي يذاع عبر فضائية «ON»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، حيث كشفت عن العديد من الجوانب الشخصية والعائلية.

وتحدثت أصالة عن علاقتها بابنتها شام فهي الأقرب إليها في الشخصية من بين أبنائها: «شبهي في شخصيتي في الثقة والإصرار والعزيمة والطاقة وأشياء كتيرة.. حتى لو في الأشياء العكسية بنكمل بعض».

وكشفت عن زواج ابنتها «شام» قريبًا لكنها لم توضح هوية الشاب المرتبطة به: «هتتجوز قريبًا والشاب اللي بتحبه أنا كمان بحبه كتير.. وإن شاء الله يكون مثل ما بتوقع».

ولم توضح أصالة إذ كانت ابنتها «شام» عادت لخطيبها السابق طبيب التجميل معتز نصير.

شام الذهبي تفسخ خطبتها

يذكر أن جو رعد، مصفف الشعر الشهير، هو من كشف عن انفصال شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، عن خطيبها طبيب التجميل معتز نصير، وذلك عقب قرابة شهرين من خطبتهما التي تمت في حفل عائلي.

وعلم «جو» من أصالة بالخبر، خلال تواجده معها في تصوير أغنيتها الجديدة: «لا تستلم»، في لبنان، فحينما سألها عن تجهيزات الزفاف، أخبرته بأنه لا يوجد شيء حاليًا.

وبالبحث وقتها في حساب شام الذهبي، على تطبيق «إنستجرام»، وجد أنها حذفت جميع صور خطبتها التي كانت شاركت بها متابعيها.

وظهرت الخطبة تمت في حفل عائلي، وظهرت العروس شام بإطلالة «سمي فورمال» من «بلوزة» بيضاء فضفاضة، التي تميزت بأنها غير منقوشة وذات أكمام طويلة، مزود بزرائر كبيرة من الظهر، وبنطلون فاتح اللون، بينما ظهر العريس ببدلة مودرن سوداء وقميص أبيض بدون رابطة عنق، وسط تجمع عائلي اختفى فيه المخرج طارق العريان، طليق أصالة.