أول سائقة تشارك في سباقات «ناسكار» للسيارات: أمريكية من أصول عربية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أصبحت توني بريدنجر،21 عامًا، ذات الأصول اللبنانية، أول سائقة أمريكية عربية تشارك في سلسلة سباقات «ناسكار» الوطنية للسيارات.

وانضمت «بريدنجر»، إلى السباق الذي بدأ من طريق «دايتونا» السريع بولاية فلوريدا في جنوب شرقي الولايات المتحدة، أمس الأول السبت.

وقالت «بريدنجر»، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الامريكية، إنها يشرفها ويسعدها أن تكون الأولى، ولا تريد أن تكون الأخيرة.

وأعربت «بريدنجر»، عن املها، في أن تتمكن من تمهيد الطريق أيضًا للسائقات العربيات في المستقبل.

ورأت «بريدنجر» أن السباق على طريق «دايتونا» السريع حلم أصبح حقيقة، مضيفة أن حلم كل سائق هو التسابق هناك يومًا ما.

وأضافت السائقة الأمريكية، أن ما حدث مسار تاريخي وخطوة في الاتجاه الصحيح، وأعربت عن أملها في أن تصل يومًا ما إلى سلسلة كأس «ناسكار»، سلسلة سباقات القمة.

وتابعت «بريدنجر» قائلة، إنه بمجرد ركوبها السيارة، عرفت لطالما كان لديها الكثير من الشغف بها، موضحة أنها تحب المنافسة، واندفاع الأدرينالين.

وأوضحت «بريدنجر» إنها عندما جلست خلف عجلة القيادة في سيارة صغيرة في سن التاسعة، علمت أنها ستصبح سائقة سيارات سباق، مضيفة أنها عندما ترتدي الخوذة وهي تتسابق، لم يعد الأمر يتعلق بكونها سائقة، إنها مثل أي شخص آخر يحاول الوصول إلى خط النهاية.

و«بريدنجر» هي الفائزة لـ19 مرة في« نادي السيارات» في الولايات المتحدة، وهو رقم قياسي لأي سائقة، وظهرت لأول مرة في المراكز الـ10 الأولى في سباق «ماديسون الدولي السريع» في 2018.

جدير بالذكر، أن السباق يتكون من 80 لفة لمسافة 200 ميل، وهو الأول من 20 سباقًا في جدول سباقات «أركا مناردس» ARCA Menards Series لعام 2021.