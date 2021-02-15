قصة مشهد وحيد بين روبي ونانسي صلاح خطيبة طليقها: كانت بنتها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنانة الشابة نانسي صلاح، بطلة البرنامج الساخر «SNL بالعربي»، محرك البحث «جوجل»، وذلك بعدما فاجئت متابعيها، بخطبتها إلى المخرج سامح عبدالعزيز، طليق الفنانة روبي.

وبالتزامن مع عيد الحب، نشرت «نانسي» الصور الأولى من خطوبتها على المخرج سامح عبدالعزيز، وأظهرت صور الدبلة، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقة: «ربنا يحمينا وخلاص».

وانفصل المخرج سامح عبد العزيز، عن الفنانة روبي في عام 2017 بعد زواج استمر لفترة قصيرة، وأنجب منها ابنته «طيبة».

مشهد جمع بين نانسي صلاح وروبي

وتعد «نانسي» إحدى نجوم البرنامج الساخر، الذي استضاف الفنانة روبي، في عام 2016، وجمعهما وقتها اسكتش تمثيلي كوميدي، أدت خلاله الفنانة الشابة، دور والدة روبي.

وقدمت نانسي صلاح، العديد من الأدوار الدرامية، أبرزها مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل «أبو العروسة»، ومسلسل «إلا أنا»، وإحدى حكايات الموسم الأخير من مسلسل «نصيبي وقسمتك».

واعتادت نانسي صلاح، مشاركة متابعي صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالعديد من الصور واللقطات من حياتها الشخصية، بخلاف تفاصيل أعمالها الفنية.

برنامج SNL

«SNL بالعربي» برنامج ساخر مصري، ويعد النسخة العربية من البرنامج العالمي «ساترداي نايت لايڤ»، وتقوم فكرته على استضافة الفنانين المشاهير للمحاكة والتقليد المشاهد الكوميدية.

ومن ضمن طاقم العمل المشارك في البرنامج عدد من الفنانين الشباب، بينهم خالد منصور، وشادي ألفونسو، وإسلام إبراهيم، وحازم إيهاب، ويارا فهمي.

معلومات عن نانسي صلاح

- شهرتها تعود إلى مشاركتها في فريق عمل «snl بالعربي».

- تميزت دائمًا بالشعر الكيرلي القصير، وظهرت به في غالبية أدوارها الفنية.

- شاركت في الجزء الثاني من مسلسل «أبو العروسة»، وجسدت دور «ماري».

- أُصيبت خلال أحداث «مرفأ بيروت» بجروح في يدها، إثر الانفجار الضخم، خلال تصوير مشاهدها في مسلسل «أسود فاتح».

وكانت الفنانة نانسي صلاح، قد أكدت من قبل خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلي، أنها دخلت في مجال الإعلانات والتمثيل، لكي تبحث عن والدتها، التي انفصلت عن والدها وهي في سن صغيرة: «عرفت أوصلها بعد 27 سنة، ومكنتش عارفة شكلها».