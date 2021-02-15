أصالة: الضعف أكبر عدو للمرأة.. والرجال ظالمون وأنانيون

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أبدت المطربة أصالة نصرى رغبتها في خوض تجربة التمثيل، قائلة: «نفسي والله، جاي على بالي، فكرت أمثل بس هشوف، لسة بفكر أعمل 6 أو 8 حلقات، لأن شوفت حالي بمثل في الفيديو كليب، حابة فكرة يكون عندي كل شي، نفس أعمل مرة أمثل، ومسرحية واحدة، فيلم واحد، جه على بالي أعمل كل شي بيخدم الغنا تبعي، عملت كل شي بتاريخي».

وأضافت أصالة خلال لقاء بالجزء الثاني من برنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة «on»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، أنها إذا قررت التمثيل فستؤدي دوي السيدة القوية، وليست الضعيفة، متابعة: «كنت فاكرة نفسي ضعيفة، بس عرفت إني فعلًا قوية، الناس شافوني قوية قبل ما أعرف، فلقيت فعلًا إني قوية، أنا قوية بالمحبة وما بحب أنكسر، وبحس الست الضعيفة ست غير مُعينة، وعمرها ما خدمت حتى حالها».

وتابعت: «الضعف أكبر عدو للست، الست مطلوب تكون قوية، كيف ما بتحط ولادها ببطنها 9 شهور، هي اللي بترضعهم وتربيهم، لازم تكون قوية، ومبوسطة إني قوية وأحب أمثل بدور قوية، وما في ست بتكبر رجال غير الست القوية، الرجالة ظلمة وأنانيين، لية يحب الست المكسورة؟».

وكان آخر البومات النجمة السورية أصالة نصرى ألبوم «لا تستسلم»، والتي قدمته باللهجة الخليجية حيث ضم 20 أغنية، هى: «وش كنت أقول» من كلمات بدر عبدالمحسن، ألحان عزوف، وتوزيع بشار سلطان، و«يا مثبت» من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، وأغنية «ما اعرف انطق»، من كلمات قوس، وألحان سهم، وتوزيع رأفت، «رفقا» من كلمات محمد أبو نعمة، وألحان سهم، وتوزيع خالد عز، و«الطف بحالي» من كلمات العالية، وألحان سهم، و«دروب الأماني» من كلمات العالية، وألحان ياسر بو على، «والله وتفارقنا» من كلمات العالية، وألحان ياسر بو علي.