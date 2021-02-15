بسمة بوسيل تكشف عن هدية تامر حسني في عيد الحب: ورد وبلالين حمراء (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت عارضة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بصورة عن الهدية التي فاجأها بها زوجها بمناسبة عيد الحب.

وأعد الفنان تامر حسني، مفاجأة لزوجته بمناسبة عيد الحب، إذ زين ديكورات المنزل بالورود والبلالين الحمراء، وعلقت «بسمة» على الفيديو الذي نشرته عن الهدية: «شكرا يا تيمو.. أحبك»، ورد عليها تامر حسني قائلًا: «ربنا يخليكي ليا».

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الفيديو: «ما شاء الله ربنا يخليكم لبعض»، و«تستاهلي كل الحب دا»، و«ربنا يبعد عنكم الحقد»، و«أكيد دا السبب عشان متنزلش أغنية الفالانتين».

أزمة تامر حسني وبسمة بوسيل

يذكر أنه خلال الفترة الماضية شهدت علاقة الزوجين تامر حسني وبسمة بوسيل، توترًا كبيرًا ووصل إلى حد الحديث عن الانفصال، لكنهما تصالحا وأعلنا عن ذلك عبر «إنستجرام».

وكان الفنان تامر حسني، عاتب زوجته المغربية بسمة بوسيل، بعدما نشرت عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على «إنستجرام»، معلنة نبأ انفصالهما وبدء إجراءات الطلاق.

وعاتبها زوجها بأنها ما كان يجب أن تنشر مشكلاتهم العائلية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من الممكن أن تنتهي خلافاتهما عبر الهاتف، كما اعتذر لها، عما يمكن أن تكون قد فهمته بشكل خاطئ بسبب شهرته.

وجاء أول ظهور لهما بعدما شاركت المغربية بسمة بوسيل في حفل زوجها تامر حسني، ونشرت وقتها «بسمة» عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، مقاطع فيديو لها، خلال حضورها حفل زوجها النجم تامر حسني، في أول ظهور علني لهما سويا، بعد تصالحهما.

وظهرت «بسمة» بأزياء كاجوال شتوية سوداء، خلال ارتدائها كمامة طبية، بصحبة صديقتها، خلال في الصفوف الأولى بالحفل، متفاعلة مع غناء زوجها بالتصفيق والتمايل.