«بيتنمروا عليها زي شيكابالا».. معلومات عن لاعبة الأهلي السابقة مروة عيد عبدالملك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة جديدة من التنمر تعرضت لها، مروة عيد عبد الملك، لاعبة الأهلي السابقة لكرة اليد، والمحترفة في صفوف فريق نيس الفرنسي في الوقت الحالي، من قِبل بعض جماهير الزمالك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وعلقت اللاعبة على الواقعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مستشهدة بأزمة التنمر على قائد الزمالك محمود عبد الرازق «شيكابالا» عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي.

ودونت «مروة» على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» : «هما ضد التنمر على شيكابالا عشان حرام وكده وانهم ناس مؤدبين زيه بالظبط بس يخشوا يتنمروا عليا انا عادى بدون أي مناسبة، شيزوفرينيا عجيبة عند الناس دي والله ربنا يهدينا ويهديكم».

ويرصد «هن» معلومات عن لاعبة الأهلي السابقة.

من هي مروة عيد عبدالملك؟

وُلدت في 27 نوفمبر عام 1986.

اشتهرت باسم إحسان عيد عبدالملك.

لاعبة كرة يد بالنادي الأهلي سابقًا.

أول لاعبة مصرية تحترف بالخارج .

بدأت في لعب كرة القدم، وهي في الخامسة من عمرها في مركز شباب زينهم.

لعبت كرة القدم مع نادي وادي دجلة والمنتخب المصري وكانت هدافة الدوري لمدة 3 سنوات، قبل أن تترك كرة القدم وتتجه لليد.

انتقلت مروة لصفوف فريق كرة اليد بالنادي الأهلي عام 1996.

واستمرت مع النادي الأهلي 14 عاما.

لم تخسر مروة مع النادي الأهلي سوى مبارتين أو ثلاث مباريات طيلة فترة لعبها مع النادي.

في 2003 انضمت اللاعبة لمنتخب مصر لكرة اليد.

حصلت على العديد من البطولات الإفريقية مع المنتخب المصري أبرزها بطولة افريقيا لكرة اليد عام 2004.

حصلت على لقب أفضل جناح أيسر في إفريقيا عام 2004.

حصلت على لقب هدافة بطولة إفريقيا عام 2004.

حصلت على لقب هدافة الدوري الفرنسي موسم 2013/2014 برصيد 249 هدف.

حصلت على لقب هدافة الدوري الفرنسي موسم 2014/2015 برصيد 195 هدف.