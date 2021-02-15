طريقة عمل بطاطا بالشوفان خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - البطاطا بالشوفان من الحلوى الشهية التي تحتوى على سعرات حرارية قليلة، وتعد من المأكولات الدايت التي لا تؤدي لاكتساب المزيد من الوزن، فضلا عن مذاقها المميز.

«هن» يقدم وصفة سريعة لتحضير البطاطا بالشوفان في المنزل، خلال الفقرات التالية.

مقادير البطاطا بالشوفان

- بطاطا.

- الدقيق البني.

- الزبيب.

- القرفة.

- 3 ملاعق من الشوفان.

- بيضة.

- ملعقتان من الزبدة.

- الزبيب.

- القرفة.

- سكر بني.

طريقة تحضير البطاطا بالشوفان

1- في البداية يجب شوي البطاطا في الفرن.

2- وفي الخطوة التالية لابد من خلط البطاطا والبيض والفانيليا والقرفة والسكر البني في الخلاط.

3- في تلك الخطوة يتم وضع البطاطا في طاجن الفرن.

4- وفي وعاء منفصل، يتم مزج الشوفان مع الدقيق والقرفة والسكر والزبدة في وعاء آخر.

5- إضافة الخليط السابق على البطاطا المشوية، ثم توضع في الفرن بدرجة حرارة 200 لمدة نصف ساعة.