«لو جوزك محتفلش بعيد الحب».. نصائح للسيدات لدفع الرجال للاحتفال الرومانسي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتهت مراسم الاحتفال بعيد الحب الفلانتين، بالأمس، وسط شكوى العديد من السيدات عن تجاهل أزواجهن لتلك المناسبة الرومانسية، وعدم تقديم هدايا لهن أو عقد احتفال خاص، متسائلات عن كيفية التعامل في تلك الموقف، راغبات في الشعور بتقدير رجالهن.

خطوات الاحتفال الرومانسي في المنزل

وقدم الدكتور محمد هاني، استشاري علاقات النفسية وأسرية، مجموع نصائح للسيدات لدفع أزواجهن للاحتفال الرومانسي خلال حديثه لـ«هن»، قائلا إنه يمكن للنساء المبادرة بتحضير عشاء رومانسي في المنزل بأبسط الإمكانيات.

وتابع حديثه: «لازم الراجل يحس إن الست بتقدره، وتكون في ظهره دايما في كل المواقف خلال الأيام دي»، مع إعداد عشاء رومانسي في المنزل بسيط، يتضمن الوجبة التي يحبها على أضواء الشموع، مشيرا إلى أنه لا بد من توفير مناخ مناسب من الاحتفال، ويفضل إجراء «نيو لوك» جديد في الشكل والشعر و«استايل» اللبس في المنزل، فالمرأة دائمة هي «صاحبة التغيير».

واستطرد أنه في حالة أن الزوجين لديهما أطفال، يفضل التخطيط لمبيتهم مع الجد أو الجدة أو أحد الأقارب الموثوق بهم، لاحتفال الزوجين بهدوء.

واختتم حديثه بضرورة تجنب الحديث عن المشاكل والخلافات والمطالب بنقود لشراء طلبات المنزل وتسديد الفواتير.