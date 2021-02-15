بعد جلسة تصوير عيد الحب.. سلمى الشيمي: أنا مش عايزة أتجوز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفالا بعيد الحب الفلانتين، ظهرت الموديل سلمى الشيمي، بفستان أحمر متوسط الطول، تميز بأنه غير منقوش وبفتحة صدر كبيرة، فضلا عن فتحة أمامية، خلال احتضان دمية دب كبيرة الحجم، داخل غرفة محاطة بعشرات البلالين حمراء اللون، والتي نشرتها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك.

وتسببت تلك الجلسة في تساؤلات حول ارتباطها ومواصفات فتى أحلامها بمناسبة عيد الحب.

مواصفات فتى أحلام سلمى الشيمي

وأكدت «سلمى»، في تصريحات خاصة لـ«هن» سابقا، أنها لا تفكر في الارتباط، في ظل انشغالها بعملها في مجال الموديلنج، بجانب تحضيرها للمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان المقبل، فضلا عن تطوير ذاتها والوصول لنجاح سريع ومستمر.

وتابعت الموديل الشابة حديثها: «مش عايزة أتجوز خالص، ولا بفكر أخد الخطوة دي دلوقتي».

وعن مواصفات فتى أحلامها، توضح: «لازم يكوم راجل ومتحمل المسؤولية ويوافق على شغلي».

سلمى الشيمي تثير الجدل بجلسة تصوير في عيد الحب

وكانت سلمى الشيمي علقت على جلسة التصوير، قائلة: «ولا ليا إلا دبدوبي.. عيد حب سعيد».

وعقب نشرها جلسة التصوير بعدسة محمد زنونة، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي معها، بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «يعني سبتي كل الناس المعجبة بيكي وبتقضي عيد الحب مع دبدوب؟»، و«ملكة جمال يا سلمى»، و«نفسي تظهري بفستان مقفول»، و«كفايا إثارة للجدل»، «الفستان تحفة ولايق عليكي جدا يا نجمتنا».

يشار إلى أن «الشيمي»، قالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها غير منزعجة من وصف البعض لها بالمثيرة للجدل، موضحة: «أنا مش بتضايق من الكلام ده، لإنه معناه إني موجودة بقوة والعين عليا»، وسط تأكيدها على أن عدد الأشخاص المحبين والداعمين لها من الجمهور أكثر من المنتقدين لها.