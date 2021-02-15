قدّم الشيف شربيني، طريقة عمل توست الدجاج بالبشاميل، من خلال برنامجه «الشيف»، المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل توست الدجاج بالبشاميل

2 قطعة صدور الدجاج

زيت نباتي للقلي

بهارات دجاج مشكلة

زبدة

دقيق

بيض

لبن

كريمة

مرقة

بودرة البصل

ريحان جاف

7 شريحة توست

شيدر شرائح

1 كوب جبن موزاريلا

طريقة تحضير توست الدجاج بالبشاميل

يشوّح البصل في الزبدة على النار مع البهارات وبودرة البصل والملح والفلفل.

ثم يضاف الدجاج والفلفل الألوان إلى الزبدة ويشوّح حتى تمام الطهي.

يخلط البيض واللبن مع الكريمة ويضاف لهم الريحان المجفف.

يغمس التوست في هذا الخليط.

يشوّح جيدًا من الجهتين في الزبدة.

في البايركس: يرص طبقة من التوست و فوقها طبقة من شرائح الجبنة الشيدر ثم يضاف خليط الدجاج.

يوضع طبقة أخرى من التوست المحمر.

يسقى البايركس بخليط من اللبن والكريمة.

وتضاف الجبنة الموتزاريلا على الوجهة.

يدخل الفرن حتى تمام الطهي.