معتز عبد الفتاح: معظم الرجال لديهم نظرة سلبية تجاه المرأة بسبب التجارب السابقة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك 3 أنواع من الرجال مختلفون في التعامل مع الحب والارتباط، كاشفًا أن الغالبية العظمى منهم يحملون وجهة نظر سلبية عن النساء، ولا يغيرونها مهما حدث، بسبب تجارب سابقة لهم، وموضحًا أن النوع الأول منهم هو الرجل الذي يفكر بقلبه ويحب بعقله، حيث يحدد مواصفات معينة للمرأة التي يريد أن يرتبط بها، وحين تتوفر تلك الصفات في مرأة ما، يطلق حينها العنان لمشاعره تجاهها.

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال لقائه الأحد، مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة ومنى عبدالغني، أن هذا الرجل حين يشعر أن المرأة التي أحبها، تغيرات وبدأت تتناقص منها الصفات التي كان يبحث عنها، ليس لديه أي مشكلة في التراجع والخروج من حياة تلك المرأة، موضحًا أنه من واقع خبرته الشخصية هذا النوع من الرجال ليس بالنسبة الكبيرة، وإنما حوالي 20% فقط من الرجال.

النوع الثاني

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن النوع الثاني من الرجال، هم هؤلاء الرجال الذين يتعاملون مع الارتباط بالتدريج، بمعني «أول ما يحب ينط في محيط الارتباط والرومانسية، وبعدين لما يكتسب الخبرة، يقول لنفسه أنا ايه اللي وصلني للمرحلة دي»، ويصبح بعدها أكثر حذرًا في تعامله مع مشاعره، منبها في تلك الجزئية، إلى أهمية التجربة الأولى للرجل مع الحب.

وأكمل، «لأنها إما تفتح للرجل طريق نحو تعريف إيجابي للحب، أو تعريف سلبي للحب، لافتا أن بسبب هذه التجربة، من الممكن ان يبدأ الرجل في ينظر للمرأة نظرة سلبية، موضحا أن الكثير من الرجال تتكون لديهم هذه النظرة لنساء عموما، بسبب تجاربهم السيئة مع بعض السيدات، في السابق وبمجرد أن يمروا بتجربة جيدة وحيدة مع أمراة ما، تتبدل هذه النظرة بشكل تام، لافتا أن نسبة النوعية الثانية من الرجال، لا تتخطى الـ 10%».

النوع الثالث

وأما النوع الثالث، فأردف أنه يمثل الغالبية العظمى من الرجال، مشيرًا إلى أن هذه النوعية وبسبب تجربة سلبية مرا بها في السابق مع أحدى السيدات، يكون صورة نمطية عن المرأة أنها سلبية وتظل سلبية إلى الأبد، مصرحًا أنه للأسف الغالبية العظمى من الرجال الذين تقابل معهم في حياته الشخصية وضمن محيط عمله وخبراته، يحملون نظرة سلبية للمرأة.