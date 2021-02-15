زوج عبير صبري: «بعملها حساب في كل مكان موجود فيه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الدكتور أيمن البياع، زوج الفنانة عبير صبري، إنه دائما ما يحتفل بعيد الحب مع زوجته بشكل دائم وسنوى، ولكن ولظروف خارجة عن إرادته اضطر للمرة الثانية للسفر خارج مصر، ما منعه بالاحتفال معها بعيد الحب.

عبير غيورة جدا.. ممكن تضرب الطرف الثاني

وأضاف «البياع»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أنه دائما ما يغير على زوجته وفي بعض الأحيان لا يستطيع التعبير عن إعجابه بما ترتديه بسبب شده غيرته عليها، أما وعن غيرتها عليه فقال: «عبير ممكن تضرب الطرف الثاني».

أنا بحترمها جدا سواء معي أو مش معي

وأوضح أن الحب هو دائما ما يعطي الدافع للشخص بالغيرة، وهو ليس قلة ثقة ولكنها حب بزيادة في الشخص الآخر: «أنا بحترمها جدا سواء معي أو مش معي، وبعملها حساب في كل مكان موجود فيه».

دائما معايا طول اليوم وهي طباخة شاطرة وبتحب المطبخ وبتعمل الأكل بمزاج

وأكد أن ما يحبه فيها هو حنيتها الزائدة ودائما ما تكون معه في كل مكان وتتواصل معه بشكل دوري: «الشغل بيخليني مش موجود في مصر لفترات طويلة، وبالرغم أن فيه بعد ولكن هي معي على طول في كل مراحل يومي، ودائما معايا طول اليوم، وهي طباخة شاطرة وبتحب المطبخ وبتعمل الأكل بمزاج».