عبير صبري تحكي قصة لها مع الحسد: «السلسلة الكف» اتقسمت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة عبير صبري، إنها دائما ما تخاف من الحسد وذلك بسبب ما تعرضت له من مواقف عدة طيلة حياتها: «أنا نجمي خفيف، والكلمة ممكن تصبني بحاجة، وساعات حد بيبصلي بصه بعرف أن فيه حاجة هتحصل ليا».

وأضافت «صبري»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أنها وفي إحدى المرات كانت تقوم بتصوير أحد المشاهد وترتدي سلسلة طويلة بنهايتها «كف» وتحدثت معها سيدة عن أعمالها: «فجأة وإحنا بنتكلم السلسلة الكف اتقسمت بالعرض، وقالتلي حاجة تانية اتقسم الكف بالطول وصوابع الكف اتكسرت، وبعدها طلعلي حاجة في جسمي قعدت 6 شهور مبتروحش، وبيحصلي كده كتير».

وأوضحت أن دائرة علاقاتها قليلة ولا تقوم بالإفصاح عن كل خططتها أو الأشياء الجيدة في حياتها خوفا من الحسد: «العين حق، وأنا مش عندي خوف مرضي، ولكن الحسد ليه 3 سور في القرآن وأذكار ليها علاقة بالحسد، وده مش تهيؤات عند الناس».

وأكدت أنها وقبل خروجها من منزلها تقوم بقراءة الأذكار والمعوذتين، ولا تخبر الجميع بما تقوم به أو ما تنوي فعله إلا المقربين منها: «ممكن الشخص يتحسد لشكله أو شعره أو صحته أو زوجه أو نجاحه وعمله وأهله، ممكن تتحسد على حاجات كتير أنت شايفها بديهيات لأن فيه غيرك معندهوش».

وأشارت إلى أنها لم تخضع لأي من عمليات التجميل كما أشاع البعض، ولكنها دائما ما تحافظ على جمالها عبر الاهتمام والعناية بشخصيتها بشكل دائم ودوري: «نمرة واحد السلام الداخلي، وبعدين الكريم أو الزيت على الشعر وهكذا».