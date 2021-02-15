عبير صبري: بعض الناس تكفر بالحب بسبب تجاربهم الفاشلة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة عبير صبري، إن الحب هو معنى شامل لكل شيء في الحياة، أما وبالنسبة لها فإن الحب هو للأهل والناس والله والشخصيات في الكتب وبعض الحيوانات: «أنا شخصيا بحب العصافير».

وأضاف «صبري»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك بعض الأشخاص ممن يكفرون بالحب بسبب مرورهم بتجارب فاشلة له، ولكن مع مرور السنوات والنضج سيكره الشخص الذي أوصله لذلك أو العلاقة التي تسببت في هذا الأمر: «الحب ذاته لما بنكبر وبنفهم بنبطل نفكر بالطريقة دي».

وأوضحت أن العلاقة التي هي بها حاليا هي نعمة من نعم الله، وهي علاقة ناضجة بها الكثير من الصعوبات ولكن أيضا بها التضحيات والصبر والحب والحنية: «فيها حاجات كتير حلوة، وجوزي عايش في بلد وأنا في بلد، والنضج في العلاقات بيخلي الأطراف متطلبش حجات كبيرة».

وأكدت أن زوجها لم يطلب منها ترك مصر والسفر معه إلى الإمارات العربية المتحدة، وذلك إيمانا منه بمشوارها الفني وعملها وسعيها الدائم للنجاح في مختلف الأعمال الفنية.

وأشارت إلى أنها لا تقوم بنشر الهدايا التي يحضرها لها زوجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كباقي الفنانين خوفا منها من الحسد، وحتى لا تحمل المتابعين لها ما لا طاقة لهم به: «بحترم مشاعر الناس، وفيه قطاع كبير من الناس بيتعب ويشقى علشان يجيب مرتبه ويعلم ولاده ويجيب هدية بسيطة لعيد الميلاد، ومفيش داعي للتفاخر، وأنا شخصيتي مش بحب التفاخر».