في عيد ميلاد لطيفة الـ60.. قصة فستان أثار الجدل بموتمر إفريقيا: «من الكوفرتة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

43 عامًا من النجاح وأكثر، ذلك الصوت الذي حلّق في سماء الوطن العربي، وتغنى به العشاق، امتعت الملايين بصوتها العذب، لفتت الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب حينما كانت طالبة مبديًا إعجابه الشديد بها، وقال لها وقتها جملته الشهيرة «بخري صوتك»، فكانت من أوائل الفنانين العرب الذين صوروا أغنياتهم على طريقة السينما كليب بكاميرا المخرج الكبير عاطف سالم، هي الفنانة لطيفة.

ويتزامن اليوم 14 فبراير، يوم ميلاد الفنانة لطيفة الـ60، ويُقدم «هُن» قصة فستان الكوفرتة الذي جعلها محط أنظار الكثيرين، حينما ارتدته، خلال السطور التالية.

في عام 2019، لفتت الفنانة التونسية لطيفة، الأنظار بفستان ارتدته في الحفل الختامي لمؤتمر إفريقيا، والذي أُقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

إطلالة الفنانة لطيفة لم تكن كما اعتاد الجمهور على رؤيتها بها، فقد ارتدت جامب سوت، من اللونين الأزرق والأبيض مستوحى من الكوفرتات المصرية القديمة، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات حول إطلالتها التي يعتبرها البعض غير لائقة.

تعليقات الرواد على فستان لطيفة: لابسة كوفرتة ليه

لم تكن تعليقات الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي في صالح الفنانة، فالانتقادات والسخرية كانت ما لاقته، فكان من بين التعليقات على صورتها: «لطيفة قررت تستغل الكوفرتات القديمة، وانتي لابسة كوفرتة ليه؟».

وأحدث هذا الكوليكشن ضجة كبيرة حينها، لتشابه الملابس المصممة إلى حد كبير مع الكوفرتات المصرية الموجودة في كل بيت تقريبًا.

كانت تلك الإطلالة التي أطلت بها النجمة التونسية، ضمن مجموعة أزياء المصمم المصري مهند كوجاك، والتي كانت تحمل اسم «تيتة»، والتي أطلقها في أكتوبر 2018 بالتزامن مع ذكرى رحيل جدته الأولى.

وكتب المصمم المصري على على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» حينها: «ذكراكِ أصبحت كنزي الذي آخذه معي كل مكان أذهب إليه، ‏رحلتها الطويلة كانت مؤلمة، ولكن وجهها أوجد طريقه لجذبنا».