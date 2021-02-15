منظمة حفلات وديكور عن الاحتفال بعيد الحب: «ممكن نحط شيكولاتة في فازة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت ياسمين راشد، منظمة حفلات وديكور، إن الديكورات الخاصة بعيد الحب كل عام لا تتغير، حيث أنها تعتمد على الورد والبالونات الحمراء بشكل دائم: «مفيش حاجة جديدة، ولكن ممكن ندخل شوية حاجات مختلفة من والإضاءات والديكور، وممكن نحط شيكولاتة».

الناس بقت عايزة تفرح ولما بيصدقوا يفرحوا

وأضافت «راشد» خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، الذي يقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن كل المواطنين حول العالم دائما ما ينتظرون المناسبات المبهجة للاحتفال كبداية العام الميلادي أو في عيد الحب: «الناس بقت عايزة تفرح ولما بيصدقوا يفرحوا، والكل عايز يفرح».

احنا لما بنصدق نفرح ونحتفل

وأوضحت، أن أغلب الشوارع المصرية اليوم، يكسوها اللون الأحمر من الورود والدباديب في المحال والمارة في الشوارع: «النهاردة زي يوم خاص، وكل المحلات لونها بقي أحمر، واحنا لما بنصدق نفرح ونحتفل».

وأقترحت على المشاهدين إمكانية الاستعانه بـ«فازة» فارغة ويضع بداخلها الهدية وشيكولاتة ونوع معين من البرفان ومن ثم إهدائها للحبيب: «الشمع بردو مهم جدا، وفي شغلنا بقينا نستعمل الشمع الإلكتروني لأن النار مش أمان».

بقالي 5 أيام شغالة هدايا للبنات بس

وأشارت ياسمين راشد، إلى أن الفتايات هن الأكثر اهتمامًا بالهدايا والورود للاحتفال بعيد الحب: «بقالي 5 أيام شغاله هدايا للبنات بس، والرجاله بتبقي حجات خفيفة، ولكن البنات دائما ما تبتكر، وأحيانا ما ابتكر على الزبائن حاجات حديثة».