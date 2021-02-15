رومانسية ومتنوعة.. إطلالات"الكابلز" في عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

استطاع عدد من الثنائيات "الكابلز" خطف الأنظار أثناء الاحتفال بعيد الحب، وذلك إما لإطلالاتهما الراقية أو اللقطات الرومانسية التي تجذب الأنظار.

وفي التقرير التالي يستعرض "الخليج 365"، احتفال نجوم الفن بـ "الفلانتين".

-ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي:

ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بإطلالة بسيطة مرتدية بنطال جينز باللون الأسود وجاكيت من نفس اللون، معتمدة لمسات بسيطة من الماكياج، وتركت شعرها منسدلا

أما زوجها الفنان أحمد العوضي ارتدى تيشرت باللون الرصاصي مع بنطلون باللون الأسود.

-درة وزوجها:

ارتدت الفنانة درة ملابس كاجوال،إذ اعتمدت بنطلون أبيض وقميص كحلي، منسقة مهما جاكيت أبيض قصير، معتمدة تصفيفه الشعرالمنسدل، ونسقت مع الإطلالة نظارة شمسية من أحدث الصيحات، وحقيبة سوداء، منتعلة كوتشي رمادي.

أما زوجها هاني سعد ارتدى بالطو باللون الأسود ونسق أسفلها تيشرت باللون الأسود مع بنطلون باللون الأسود.

-هبة مجدي وزوجها:

ارتدت الفنانة هبه مجدي بالطو باللون البيج منسقة معه هايكول من نفس اللون، وبنطالون جينز، منتعلة بوت باللون الهافان، واختارت أن تترك شعرها منسدلًا لإضفاء نعومة لإطلالتها التي اعتمدت معها مكياجًا ناعمًا يركز على الألوان البنية.

وارتدى زوجها محمد محسن بالطو وبنطالون باللون الأسود، مضيفًا هما شال يجمع بين اللونين الأسود والمسطردة، منتعلًا حذاء أسود هاف بوت.

-يوسف الشريف وزوجته:

أطلت المخرجة إنجي علاء بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت بلوزة من قماش الحرير مزودة بأكمام طويلة، مع جيب باللون الأسود، واعتمدت إنجي مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وارتدت إكسسورات مكونة من انسيال وخاتم وحلق، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة.

أما الفنان يوسف الشريف ارتدى تيشرت باللون الأسود مع بنطلون وبالطو بنفس اللون، ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود وساعة يد.

-عبير صبري وزوجته:

ظهرت الفنانة عبير صبري بفستان طويل باللون الأبيض، بقصة الكب، ومتعدد الطبقات وشفاف من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

أما زوجها ارتدى بليزر باللون الأسود وأسفله قميص باللون الأبيض، مع بنطلون باللون الأبيض وحذاء باللون الأسود.

-هند عبد الحليم وزوجها:

ارتدت الفنانة هند عبد الحليم توب باللون الأسود، كت وبدون أكمام، مع بنطلون جينيز فاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

أما زوجها ارتدى قميص باللون الأزرق مع بنطلون باللون الأبيض.

-نادر حمدي وزوجته:

ارتدت سارة حسني فستان باللون الأسود، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

أما زوجها نادر حمدى ارتدى جاكيت باللون الأسود، ونسق أسفله قميص وبنطلون بنفس اللون.

-بشرى زوجها:

تألقت الفنانة بشرى بفستان قصير باللوني الأبيض والأسود، مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

أما زوجها سالم هيكل ارتدى بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

-هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي:

ظهرت الفنانة هنا الزاهد بفستان باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

أما زوجها الفنان أحمد فهمي ارتدى بليزر باللون الرصاصي ونسق أسفله قميص باللون الأبيض.