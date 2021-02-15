تفاصيل تصدر درة وزوجها التريند بسبب «سيارة الفلانتين».. ورواد: راح زمن الورد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سيارة فارهة مغطاة بالورود الحمراء، ولافتة مدوّن عليها عبارة باللغة الإنجليزية «هابي فلانتين داي»، شاركتها الفنانة التونسية درة زروق عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت خلالها برفقة زوجها المهندس هاني سعد.

الرواد يعلقون على هدية درة في الفلانتين

رجّح الرواد أن هذه السيارة الفاهرة، هي هدية الفلانتين للفنانة درة، من زوجها المهندس هاني سعد، وبدأوا في مشاركة الصورة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكان من أبرز التعليقات: «الله يعينها على وجع رقبتها لما بدها تتصور بالسيارة مشان تبين حرف الـB، وأنا اللي بقول عايزة ورد يا إبراهيم، يا جماعة راعوا الستات اللي لما بتشوف فيات 28 عينيها بتدمع والله، لا قطع غيارها غالية مقدرش علي مصاريفها، جايبلها عربية بينتلي، بينتلي ولا مرسيدس مش فارقة، أدي هدايا عيد الحب ولا بلاش، إيه الأوفر ده دي عدت ياسمين صبري، راح زمن الورد يا إبراهيم».

درة توضح حقيقة هدية الفلانتين

وكانت شاركت الفنانة درة، عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورتين إحداهما برفقة زوجها بجوار السيارة التي أثارت الجدل، وصورة الزوجين صاحبي السيارة، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله: «هذه الصورة التقطناها صباح اليوم أمام الفندق في دبي، أمام هذه السيارة التي زينت خصيصًا للفلانتين ولكنها ليست ملكًا لي أو لزوجي».

وحاولت الفنانة الكشف عن هوية مالكي السيارة، من خلال استوري، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، واللذان كانا يظهران أمام السيارة وهما يحتضنان بعضهما البعض، والتي أعدها الرجل خصيصًا لها في عيد الحب، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، مصاحبًا إيموجي يضحك: «مبروك السيارة».