الامارات | حاتم العراقي يصوّر أغنيته الرومانسية الجديدة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم العراقي يصوّر أغنيته الرومانسية الجديدة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمناسبة عيد الحب، أطلق الفنان حاتم العراقي أغنية منفردة جديدة من اللون الرومانسي، حملت عنوان «حبك الي وملكي»، تعاون فيها مع الشاعر عمار محمد والملحن باقر نجاح. وحققت الأغنية المصورة «حبك الي وملكي»، وهي من إخراج حسن كشمولة، مليون مشاهدة خلال أول يومي عرض عبر قناة حاتم العراقي الرسمية في الـ«يوتيوب»، والذي صورها في دبي مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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