الامارات | «مكتبة» تطلق «اصنع فكرتك.. نحو الاستدامة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «مكتبة» تطلق «اصنع فكرتك.. نحو الاستدامة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت «مكتبة» في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي برنامجاً خاصاً بمناسبة فعاليات «الإمارات تبتكر 2021»، التي تقدم مجموعة من الفعاليات لنشر التفكير الابتكاري بين طلبة المدارس، والعمل على تطوير مهاراتهم وأفكارهم بشكل يعزز قدراتهم الإبداعية.

وتهدف فعاليات «الإمارات تبتكر 2021»، إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في الدولة، وتوفير الدعم للمبدعين والموهوبين في شتى المجالات، من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات التي تجمع الأفراد والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

وأعلنت «مكتبة» عن إطلاق مسابقة «اصنع فكرتك.. نحو الاستدامة»، بهدف توفير منصة إبداعية لتشجيع الأطفال والشباب على الابتكار، بالإضافة إلى توجيه طاقاتهم نحو أعمال تعود بالفائدة على المجتمع.

وتسعى المسابقة إلى تعريف المشاركين بأهمية الاستدامة في الحفاظ على البيئة، وتسليط الضوء على أفضل الحلول المستدامة لمواجهة التحديات البيئية، مثل كيفية معالجة النفايات، وإيجاد مصادر بديلة للطاقة، والحد من الاحتباس الحراري، ومواجهة التصحر من خلال زراعة الأشجار، وغيرها من الحلول والتحديات.

وقالت مديرة إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، شيخة محمد المهيري، إن «(الإمارات تبتكر) من أبرز المبادرات التي تشهدها الدولة، إذ تسعى إلى جعل الابتكار أسلوب حياة ونهجاً على الصعيدين الفردي والمؤسسي، ونسعى من خلال هذه الفعاليات إلى غرس ثقافة الابتكار في عقول الأطفال والشباب، لتعزيز إسهامهم في تحقيق التنمية وصنع مستقبل أفضل للأجيال المقبلة».

يذكر أن فعاليات «الإمارات تبتكر 2021»، ستنظم على مستوى دولة الإمارات من 21 إلى 27 الجاري، في حدث وطني يهدف إلى ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير التجارب والمبادرات المستقبلية.

شيخة المهيري:

• «نسعى من خلال الفعاليات إلى غرس ثقافة الابتكار في عقول الأطفال والشباب».

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