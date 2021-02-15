الامارات | زفاف جماعي على ظهور الأفيال في تايلاند

شكرا لقرائتكم خبر عن زفاف جماعي على ظهور الأفيال في تايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل 118 من المحبين بمراسم زواجهم على ظهور الأفيال في تايلاند، ضمن مراسم زفاف جماعي سنوية تُقام في حديقة للنباتات شرقي بانكوك بمناسبة عيد الحب.

وأشرف مسؤول محلي كان على ظهر فيل هو الآخر على توقيع أوراق عقد القران. وعقد القران على ظهور الأفيال حدث سنوي في حديقة نونج نوتش، وعادة ما يجتذب 200 من الراغبين في الزواج، لكن انخفض العدد هذا العام بسبب جائحة «كورونا».

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