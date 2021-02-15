الامارات | جايلز دولي: خسرت ساقي ويدي.. في التصوير

شكرا لقرائتكم خبر عن جايلز دولي: خسرت ساقي ويدي.. في التصوير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «بعد 64 يوماً قضيتها في المستشفى، ولحظة خروجي إلى الحياة على كرسي متحرك، انتابتني لحظات قاسية، وراودتني أسئلة أشد قسوة، فقد اكتشفت أنني خسرت ساقي ويدي، وشعرت بأن كل ما قدمته في حياتي قد نزع مني، لكنني في الصباح التالي قررت أن أحول كل هذا إلى طاقة إيجابية». بهذه العبارات لخّص مصور البرامج الوثائقية البريطاني جايلز دولي ما اختبره من تجربة قاسية خلال تغطيته للحروب والنزاعات، خلال جلسة ضمن فعاليات اليوم الختامي لمهرجان (اكسبوجر 2021).

وقال جايلز: «في لبنان حظيت بأكبر فرصة تاريخية لمصور في مناطق النزاعات، بعد أن تخلت عني معظم الوكالات الإخبارية في العالم».

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