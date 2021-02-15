الامارات | «فخر الأجيال للصيد بالصقور».. ساحة لإعداد أجيال الغد

شكرا لقرائتكم خبر عن «فخر الأجيال للصيد بالصقور».. ساحة لإعداد أجيال الغد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهرت مواهب الصقارين الناشئين الذين تميزوا بمهاراتهم في ساحة مهيأة لإعداد أبناء الغد وحثهم على التفوق وحصد «الناموس» خلال أشواط فئة الناشئين التي أقيمت أول من أمس، ضمن بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح» التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتترقب مسك الختام خلال اليومين المقبلين بإقامة أشواط فئة «الخليجيين».

وشهدت أشواط «الناشئين» تحليق 245 صقراً في سماء البطولة بشكل لافت بأنامل الصقارين الذين رغم صغر سنّهم تميزوا بمواهب واضحة. وفي نتائج الأشواط الثمانية التي أقيمت للناشئين، كسب راشد حمدان الكندي، شوط تبع فرخ رئيسي، بالطير «2» بزمن 19,143 ثانية، يليه أحمد منصور الكندي بالطير «وحش 2» بزمن 19,220 ثانية، وثالثاً حمد راشد الكندي بالطير «بلو» بزمن 19,468 ثانية.

وفاز حمدان بن مجرن المرر بشوط جير تبع فرخ رئيسي، بالطير «مدريد 121» بزمن 17,935 ثانية، يليه راشد حمدان الكندي بالطير «100 ماجنوم» بزمن 17,962 ثانية، وثالثاً راشد أيضاً بالطير «ميراح» بزمن 18,066 ثانية.

وحقق محمد عمران النعيمي المركز الأول في شوط تبع جرناس رئيسي بالطير «الذيب»، بزمن 19,333 ثانية، يليه راشد حمدان الكندي بالطير «شجاع» بزمن 19,369 ثانية، وثالثاً خليفة خالد الحريز بالطير «تي 322» بزمن 19,585 ثانية.

وكسب مكتوم مروان الكندي شوط جير تبع جرناس رئيسي، بالطير «تي بي 145» بزمن 17,406 ثانية، يليه خالد مروان الكندي بالطير «تي بي 1147» بزمن 18,065 ثانية، ثم أحمد ثاني المهيري بالطير «454» بزمن 18,067 ثانية.

وتفوّق ماجد محمد الكتبي في شوط تبع فرخ نقدي، بالطير «الفارس» بزمن 19,980 ثانية، يليه محمد دميثان سويدان بالطير «آر 1» بزمن 20,083 ثانية، وثالثاً علي سلطان المزروعي بالطير «إيه 1» بزمن 20,086 ثانية.

ونال محمد أحمد الكتبي المركز الأول في شوط جير تبع فرخ نقدي، بالطير «مفنود» بزمن 18,817 ثانية، يليه ماجد محمد الكتبي بالطير «الشامخ» بزمن 18,967 ثانية، وثالثاً حمدان عيسى خرباش بالطير «النشمي» بزمن 19,104 ثانية.

وحقق ماجد محمد الكتبي المركز الأول في شوط تبع جرناس نقدي، بالطير «شداد» بزمن 20,751 ثانية، يليه عيسى سعيد المنصوري بالطير «سمسوم» بزمن 20,873 ثانية، وثالثاً محمد أحمد البواردي بالطير «الشبابي» بزمن 21,479 ثانية. ونال سلطان حمد الكندي المركز الأول في شوط جير تبع جرناس نقدي، بالطير «9» بزمن 18,726 ثانية، يليه أحمد راشد المنصوري بالطير «عفريت» بزمن 18,927 ثانية، وثالثاً عمير محمد الفلاسي بالطير «اسود» بزمن 19,154 ثانية.

شهدت منافسات الناشئين حضوراً ودعماً عائلياً من مختلف أفراد الأسرة، الذين حرصوا على تحفيز أبنائهم وأشقائهم على المشاركة. وعبّر عمران النعيمي، والد محمد الذي حقق المركز الأول في شوط تبع جرناس رئيسي بالطير «الذيب»، عن تقديره لهذه المبادرة المستمرة، وقال: «نشكر القائمين على البطولة على دعم الناشئين ومنحهم الفرصة للمشاركة والتنافس، ولعل الحصول على المركز الأول ليس الهدف بقدر ما هو المنافسة، لكنه من ناحية أخرى منح محمد شعوراً بالسعادة لا يمكن وصفه، وهو الذي يجتهد بالتدريبات مع طيره». وتابع النعيمي «أحرص دائماً على دعم أبنائي وتحفيزهم على تعلم مهارات الصيد بالصقور، حيث نقوم بالتدريبات بعد المغرب عقب نهاية الدوام المدرسي، ويبلغ محمد من العمر تسع سنوات، وأتمنى له دوام التوفيق في المشاركات المقبلة».

فيما أكد حمدان الكندي، الذي تألق ابنه راشد رفقة عدد من أبناء عمومته، أن «مواصلة هذه المنافسات بصورة سنوية تمنح الصقارين الفرصة لرفع الثقة لدى أبنائهم، وتحفيزهم على المشاركة وعيش أجواء البطولة بالطريقة نفسها بالكامل على غرار الصقارين الكبار، وهو ما سيكون دافعاً كبيراً لهم في المستقبل في رحلة تناقل هذه الرياضة التراثية بين الأجيال المتعاقبة».

منافسة خليجية مسك الختام

تختتم منافسات موسم بطولات فزاع للصيد بالصقور بإقامة أشواط «الخليجيين» للمشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حرص مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، على إقامة هذه الأشواط رغم الظروف التي جعلتها تتأجل من البطولة الأولى، تأكيداً على أواصر الأخوة والمحبة مع الأشقاء.

وتقام اليوم، أشواط فئات بيور جير وقرموشة وحر، فيما تقام غداً أشواط فئات جير تبع وجير شاهين وشاهين، بواقع ستة أشواط في كل يوم، وبمجموع 12 شوطاً.

طموح 4 أشقاء

تواجد الأشقاء حمد وهلال وسالم وخليفة القبيسي معاً، في المنافسات، وقدّموا صورة مميزة بتعاون العائلة لدعم الجيل الصاعد، حيث قام حمد «16 سنة» وهلال «14 سنة»، بمساعدة شقيقيهما المشاركين في المنافسات سالم «12 سنة» وخلفان «تسع سنوات». وقال حمد الشقيق الأكبر للعائلة المشاركة من أبوظبي: «نسير على خطى عائلتنا، ونعتبر الصقور جزءاً من حياتنا لا يمكن التخلي عنه ونعيشه بصورة شبه يومية».

وتابع: «الكل لديه أحلام، ويبقى طموحنا الأكبر الفوز بلقب كأس رئيس الدولة يوماً ما».

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