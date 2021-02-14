في عيد الحب.. لورديانا تقدم وصلة رقص أمام الأهرامات «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الراقصة البرازيلية، لورديانا، متابعيها في عيد الحب بمفطع فيديو جديد، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت الراقصة وهي تقدم وصلة رقص أمام منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة، على الأغنية الشعبية «أندال»، وهي ترتدي فستانًا يشبه الشيميز، متوسط الطول، بلون فاتح، مع الشعر المنسدل الليس، والمكياج الهادئ.

وتفاعل العديد مع المقطع الذي حصد الآلاف تسجيلات الإعجاب.

من هي لورديانا؟

وكانت الراقصة الشهيرة، اكتسبت شهرتها خلال الأشهر الماضية بعدما شاركت بوصلة رقص داخل إحدى صالونات التجميل.

وسرعان ما بدأ اسمها يتدداول، حيث اكتسبت عدد متابعين بالملايين، لتبدأ رحلة شهرتها بمصر.