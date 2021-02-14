رنا سماحة تثير الجدل بأحدث إطلالة مع زوجها.. ومتابعون: فين البنطلون؟ «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خضعت الفنانة رنا سماحة وزوجها الملحن سامر أبو طالب لجلسة تصوير جديد، بمناسبة عيد الحب، بعدسة المصور الفوتوغرافي محمد الكشكشي، وظهرت الفنانة وزوجها بملابس بيضاء، من تصميم مرام البنا، وارتدت «رنا» تيشرت طويل دون بنطال، وتركت شعرها منسدلًا على كتفها، ولم ينتعل الزوجين أي شيء بأرجلهما.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصور التي شاركتها برفقة زوجها: «كل سنة وأنت عيدي يا جوزي وابني وحبيبي».

متابعو الفنانة يثيرون الجدل بسبب إطلالتها: فين البنطلون

لقيت الصور التي شاركتها الفنانة الشابة استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب فضلًا عن المتابعات والتي كان من أبرزها، «ربنا يخليكوا لبعض يارب، ربنا يديم حبكوا، كل عيد وانتوا سوا، هو فين البنطلون، البطانة يا فنانة، نسيتي تكملي لبسك، هو نظمي سالت إيده خالص كدة، يعني لا بنطلون ولا جزمة ايه الموضة دي».

رنا سماحة توضح كيفية التعامل مع زوجها الزملكاوي

وكانت وضحت الفنانة رنا سماحة، كيفية تعاملها مع زوجها الزملكاوي، أثناء أي مباراة بين الأهلي والزمالك: «زوجي مش زملكاوي عادي، بس أنا بعرف افصل بين علاقتنا والتشجيع، بنحاول نتعامل».

فيما قال زوجها سامر أبو طالب، عن كواليسه خلال المباريات: «أنا بحاول أمسك أعصابي، وهي فيها ميزة لما بتلاقيني متضايق بتشجع بإيديها اليمين، وبتطبطب عليا بالشمال».

وكانت احتفلت الفنانة رنا سماحة بزواجها من سامر أبو طالب بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من الفنانين وصناع الأغنية، منهم ريم البارودي، ومينا عطا، وهايدي موسى، ومحمد شاهين، الإعلامي خليل جمال، والموزع محمد شفيق وغيرهم.

وكانت قد أشارت عن كواليس زواجهما وتعارفهم على بعضهم البعض، قائلة: «أنا و سامر أصدقاء منذ 13 عامًا خلال فترة دراستنا في معهد الموسيقى العربية».