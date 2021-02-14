عقب وفاتها بـ كورونا.. 10 صور ترصد حياة الراقصة ناريمان عبود: ملابسها محتشمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحلت الراقصة اللبنانية، ناريمان عبود، عن عالمنا صباح اليوم، عقب صراعها مع فيروس كورونا المستجد، حيث أعلن الملحن والشاعر اللبناني وسام الأمير، زوج الراقصة الراحلة، في الساعات الأولى من صباح اليوم وفاة زوجته، إثر إصابتها بالفيروس.

وقدّم الشاعر والملحن، نعيًا لزوجته، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مدونًا: «يا أوفى زوجة وأحن أم، يا رمز التضحية والوفاء، يا من ملكت قلوب الأحبة والأهل والأصدقاء، لقد كنت معي وحولي في كل مكان شامخة كشجر النخيل، فإلى أين ذهبت يا نور عيوني؟، تركتيني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية، ما للعمر في بعض اﻷيام قيمة إذا صار أغلى الناس رفات، الله يرحمك يا أميرة».

صور تكشف شخصية الراقصة ناريمان عبود

الراقصة ناريمان عود، لها ملامح مميزة، امتازت بالحدة، والشعر الطويل المنسدل، مع المكياج الصارخ بألوان النيود الشهيرة.

كما أنها لم تشارك بمقاطع رقصها، أو ملابس الرقص كما اعتادت الراقصات، بل بالملابس العادية وكثير من الملابس المحتشمة.

من هي الراقصة ناريمان عبود؟

- فنانة وراقصة استعراضية لبنانية.

- جاءت شهرتها في مجال الرقص الشرقي خلال ثمانينيات القرن الماضي.

- زوجها هو الملحن والشاعر اللبناني وسام الأمير، الذي لحن لكبار مشاهير الغناء العربي، بينهم نجوى كرم، وملحم زين وعاصي الحلاني.

- يصل عدد متابعي حسابها الرسمي على إنستجرام، إلى 126 ألف متابع.

آخر كلمات الراقصة قبل الوفاء

كانت ناريمان عبود، شاركت بصورة لها، وتعد الصورة الأخيرة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقة: «مساكم صفاء وهدوء».

ودعت الراقصة، قبل إصابتها بـ كورونا، متابعيها للمكوث بالمنزل، تجنبًا الإصابة بالفيروس التاجي، حيث شاركت بصورة وهي ترتدي كمامة ملونة، معلقة: «ابقوا آمنين» .