هند صبري تحتفل بعيد الحب على طريقتها الخاصة: «عايزة ورد يا إبراهيم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قررت الفنانة التونسية هند صبري، الاحتفال بعيد الحب، الذي يتزامن اليوم 14 فبراير، على طريقتها الخاصة، إذ ظهرت بإطلالة خاطفة للأنظار، بفستان طويل أحمر اللون، دون أكتاف، وبعض الاكسسوارات الهادئة التي تناسبت مع إطلالتها، فضلًا عن الماكياج الخفيف، بأنامل خبيرة التجميل أية عبدالحميد، من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها بعدسة المصورة الفوتوغرافية بتول الضوي.

أرفقت الفنانة تعليقًا من خلال أشهر إفيهاتها في فيلم أحلى الأوقات، أثناء مشهدها مع الفنان الراحل خالد صالح، قائلة: «عايزة ورد يا إبراهيم»، لتصبح تلك العبارة تتردد على الألسان بين العشاق وبخاصة الفتيات، إذ كانت يسرية، تطلب من زوجها الورد بدلًا من الكباب، الذي يحضره لها، كتعبيرًا عن طلبت الرومانسية، حتى أصبحت الجملة، واحدة من أهم الجمل الحوارية على السوشيال ميديا، وأكثرها انتشارها في يوم عيد الحب.

ردود الأفعال على طريقة هند صبري

لقيت الصورة التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب، فضلًا عن مئات التعليقات، والتي كان من أبرزها: «والله الكباب احسن وبيغذي، لسه عايزة الورد يا يسرية، وردة تونس يا جماعة، انتي تدلعي براحتك وتطلبي اللي عايزاه، معجبكي الكباب يا يسرية، الأحمر يليق بك، الجمال عدى الكلام، قمر مش محتاجة كلام، بستنى جملتك كل سنة يا يسرية».

وسام الفنون والآداب الفرنسي

وكانت هند صبري، حصلت على وسام الفنون والآداب الفرنسي، بدرجة ظابط، من السفير الفرنسي بالقاهرة، كأصغر إمرأة عربية تحصل علية.

وكانت تلقت تهنئة من المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، كما أعربت عن سعادتها البالغة وفخرها لحصول الفنانة على هذا الوسام، مؤكدة على كونها من أكثر النماذج المشرفة والملهمة للنجمات الشابات، من خلال نجاحاتها ومشوارها الفني.