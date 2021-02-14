دوناتس وآيس كريم.. 4 حلويات ينصح بتناولها في عيد الحب

القاهرة - سمر حسين - صحة

هناك العديد من الأطعمة والحلوى التي ينصح بعض خبراء التغذية بتناولها في عيد الحب، والتي تحتوي على سعرات حرارية أقل من غيرها كي تتناسب مع النظام الغذائي لبعض السيدات والفتيات اللاتي يرغبن في الحفاظ على قوامهن، إذ أن هناك 4 أنواع من الحلوى ينصح بتناولها في عيد الحب كالآتي:

كيك الشيكولاتة

تناول حلوى كيك الشيكولاتة يؤدي إلى الشعور بالدفء والإحساس بالسعادة، وقد أثبت علميًا وطبيًا أنها مفيدة لجسم الإنسان وتساعد في انتظام سكر الدم، كما تحتوى الكيك الواحدة على 400 سعر حراري.

دوناتس

تساعد الدوناتس على منح الشخص شعور بالبهجة لدقائق معدودة وينصح تناولها مع الفراولة أو الشيكولاتة أو الدونات السادة، ولها العديد من الفوائد خاصة في فصل الشتاء مثل زيادة مستويات الطاقة في الجسم والشعور بالدفء، كما أنها تحتوي على 290 سعر حراري.

الآيس كريم

يعد الآيس كريم من الأكلات السريعة التي يفضلها عدد كبير من الناس سواء في فصل الصيف أو حتى في فصل الشتاء، ويحتوي الآيس كريم على 280 سعر حراري و300 ملجرام من الصوديوم.

وينصح بعض خبراء التغذية باختيار أنواع الآيس كريم الغنية بالألياف الغذائية، مثل آيس كريم الخيار، نظرًا لأنه منخفض السعرات الحرارية مقارنة بباقي الأنواع.

ريد فيلفيت كيك

تعد كيك ريد فيلفيت من أشهر أنواع الكيك الكلاسيكية والتي تعبر عن عيد الحب، فضلًا عن أنها تمنح الجسم الدفء الذي يحتاج إليه في فصل الشتاء، وحتوي على 680 سعر حراري ويمكن تخفيفها من خلال المكونات التالي: دقيق الحبوب الكاملة الخالي من الجلوتين، والشمندر المهروس، بجانب ألوان طعام طبيعية، وزيت جوز الهند، بالإضافة إلى حليب اللوز غير المحلى، وأخيرًا إريثريتول محلى طبيعي بالكامل.