الإفراط يهدد صحتك.. كم يحتاج الجسم يوميا من الموز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

للموز العديد من الفوائد الصحية للإنسان نظرا لأنه يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات، التي تساعد على تسهيل عملية الهضم، ومحاربة الاكتئاب، لكن على النقيض الآخر الإفراط في تناوله يؤدي إلى حدوث العديد من المخاطر الصحية.

ولذلك جمعنا لكم معلومات مهمة حول احتياج الجسم يوميا من الموز، وفوائد الكمية المناسبة وأضرار الإفراط فيه، وذلك خلال مواقع "healthline" و"holistic living home"، و"eatthis".

كم يحتاج الجسم يوميا؟

يوصى بتناول ثمرة أو ثمرتين من الموز في اليوم.

فوائد الموز:

- يساعد على تعزيز وظائف المخ، ما يجعل الشخص أكثر ذكاء، حيث إنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وهو عنصر هام للدماغ.

- بسبب احتوائه على نسبة عالية من الحديد، إذ يساهم تناوله بصورة منتظمة إلى الوقاية من فقر الدم.

- من الأطعمة التي تحارب الاكتئاب، لأنه غني بالتريبتوفان الذي يتحول إلى سيرتونين بعد تناوله، وهو ناقل عصبي للدماغ يساعد على تنظيم المزاج.

- نظرا لأنه غني بالألياف الغذائية، إذ أنه يساعد في تسهيل عملية الهضم، وعلاج الإمساك من خلال تنظيم حركة الأمعاء.

- كونه غني بفيتامين B6 وهو عنصر يساعد على الوقاية التهاب المفاصل، وانتاج خلايا الدم البيضاء التي تعمل على تقوية الجهاز العصبي.

- يساهم الموز في تعزيز مستويات الطاقة، فعندما تتناول الموز بعد وقبل ممارسة التمارين الرياضية، يزيد من مستويات الطاقة لديك بنسبة كبيرة.

-تنظيم مستويات السكر في الدم، كما أنه يهدئ من أعراض فترة الطمث، ويحسن من الحالة المزاجية بشكل عام.

أضرار الإفراط في تناوله:

يبدأ الإفراط في تناول االموز عند تناول أكثر من 3-4 ثمرات في اليوم، ويسبب بعض الأضرار الجانبية منها:

- يؤدي إلى الشعور بالشبع والامتلاء، وبالتالي زيادة الوزن وذلك بفضل احتوائه على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية والسكر.

- تناوله بكميات خاطئة يمكن أن يتسبب في الإصابة بفرط بوتاسيوم الدم، وهي حالة تضعف وظيفة الخلايا العصبية والعضلية، وينتهي بك الحال إلى الذهاب إلى المستشفى.

- الإفراط في تناوله بشكل يومي يؤدي إلى الإصابة بتسوس الأسنان، حيث أظهرت الدراسات أن الموز يمكن أن يضر أسنانك أكثر من الشوكولاتة والعلكة.

- يحتوي الموز على كمية كبيرة من حمض التانيك، وتؤدي المستويات العالية من هذا الحمض إلى الإصابة بالإمساك، والذي يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة بالجهاز الهضمي.

- ثبت أن مادة التيرامين الكيميائية الموجودة في الموز تؤثر على طرق تطور الصداع النصفي إذا تم تناوله بكميات كبيرة، لذا من الأفضل الحد من استهلاكه لتجنب أي ألم.