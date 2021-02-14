إطلالات النجمات في عيد الحب: درة تخطف الأنظار.. ورانيا يوسف جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

احتفت نجمات الفن بإطلالات مختلفة خلال استقبالهن لعيد الحب، وحرصن على مشاركة متابعينهم عبر صفحاتهن بموقع تبادل الصور "إنستجرام" بإطلالتهن في هذه المناسبة.

رصد "الخليج 365" بعض إطلالات نجمات الفن خلال احتفالهن بالفلانتين.

_ نيرمين الفقي:

ارتدت الفنانة نيرمين الفقي جامبسوت باللون الأسود، مزود بأكمام شفافة، وشفاف عند منطقة الصدر، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

_ سيرين عبد النور:

طلت الفنانة سيرين عبد النور بفستان باللون الأحمر، كت وبدون أكمام، تميز الفستان بوجود فتحة عند منطقة الظهر، واعتمدت سيرين مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا.

_ دنيا سمير غانم:

ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم بفستان باللون الأحمر كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

_ منة فضالي:

تألقت الفنانة منة فضالي بفستان قصير باللون الأحمر، بقصة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_ ياسمين عبد العزيز:

كما ارتدت الفنانة ياسمين عبد العزيز سويت شيرت باللون الأحمر، مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيقة الشعر الضفيرة.

_ ميس حمدان:

ظهرت الفنانة ميس حمدان بفستان باللون الفضي، بقصة الكب، وبدون أكمام، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

_ نسرين طافش:

ظهرت أيضا الفنانة نسرين طافش بفستان باللون الأسود، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من خاتم وحلق وأسورة، وتركت شعرها منسدلا.

-هند صبري:

ظهرت الفنانة هند صبري، مرتدية فستانًا قصير من الجوبير والشراشيب، بقصة كب مكشوف الأكتاف والصدر باللون الأحمر، واعتمدت قصة ديل الحصان، ووضع المكياج الهادئ من أحمر الشفاه الوردي، وأحمر الخدود، منسقة الإطلالة مع إكسسوارات بسيطة ورقيقة.

-رانيا يوسف:

تألقت الفنانة رانيا يوسف بفستان باللون الأحمر، كما يتميز بقصة الأوف شولدر، بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين، كما ارتدت مجوهرات مكونة من سلسلة، وخاتم، وساعة، وحلق.

-درة:

ارتدت الفنانة درة ملابس كاجوال،إذ اعتمدت بنطلون أبيض وقميص كحلي، منسقة مهما جاكيت أبيض قصير، معتمدة تصفيفه الشعرالمنسدل، ونسقت مع الإطلالة نظارة شمسية من أحدث الصيحات، وحقيبة سوداء، منتعلة كوتشي رمادي.