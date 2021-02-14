هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تدليك القدمين ليلا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

لتدليك القدمين العديد من الفوائد الصحية التي قد لاتعرفونها، إذ إنه قد يساعد في تحسين الدورة الدموية، وتقوية عضلات الجسم، والتخلص من الآلام، وغيرها.

وهنا نستعرض في التقرير التالي، أهم الفوائد الصحية عند تدليك القدمين قبل النوم، وفق ما أورد موقع"powerofpositivity"

- تحسين الدورة الدموية:

يساعد تدليك القدمين الذين يعانون من أقدام باردة وخاصة خلال فصل الشتاء، ما يساهم في تحسين الدورة الدموية في الأطراف السفلية.

- تقوية عضلات القدم:

يشعر العديد من الأشخاص بآلام وتشنجات في القدم، لذا يمكن أن يساهم مساج القدم في تقوية عضلات القدم والكاحل، وتقليل خطر التعرض لهذه الأنواع من الإصابات المفاجئة.

- خفض ضغط الدم:

في دراسة أجريت في جامعة ميامي، أشارت أن مرضي الضغط المرتفع الذين قاموا بتدليك القدم لمدة 10 دقائق ثلاث مرات في الأسبوع، حيث يساعد هذه الطريقة على خفض ضغط الدم المرتفع.

- التقليل من أعراض القلق والاكتئاب:

تظهر الدراسات التي أجريت في مجال علم المنعكسات أن التدليك المتكرر، يمكن أن يقلل من مشاعر القلق والاكتئاب.

و في دراسة أخرى أجريت عن النساء بعد سن اليأس، لاحظ أن يقلل أيضا من مشاعر القلق والاكتئاب لديهم.

- التخفيف من آلام الصداع:

في إحدى الدراسات التي أجريت على مرضى يعانون من الصداع النصفي، وجد أن مساج القدمين قد يساعد في التخفيف من أعراض آلام الصداع.

- التقليل من أعراض الطمث:

يمكن تخفيف معظم الأعراض الشائعة لمتلازمة ما قبل الطمث مثل: القلق، والتعب،وتقلب المزاج، وآلام البطن، عن طريق تدليك قدميك ليلا.

- تعزيز النوم:

يساعد التدليك الجيد قبل النوم على الاسترخاء، فضلا عن تهدئة الأعصاب، حيث تحتوي قدميك على العديد من نقاط الوخز بالإبر، لذلم فأن التدليك يعمل على تنشيط نقاط الوخز بالإبر، وبالتالي النوم بشكل أعمق وأفضل.