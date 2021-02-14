لا تتخيل كيف كان شكل التكييف والمكنسة ومنتجات أخرى قبل التطوير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

نستخدم يومياً العديد من الأشياء والتي صُنعت خصيصاً لجعل حياتنا أسهل. ولكن هذه المنتجات لم تأتِ من العدم، فقبل تطويرها بهذا الشكل الذي بين أيدينا اليوم، كان لها إصدار أولي قديم والذي ظهرت به لأول مرة.

نستعرض الإصدار الأول لأكثر العناصر استخداماً خلال حياتنا اليومية وفقاً لموقع برايت سايد الأمريكي.

- فأرة الحاسوب أو الماوس

تم تقديم أول فأرة كمبيوتر للجمهور في معرض بولاية كاليفورنيا عام 1968، من قِبل المخترع المهندس الأمريكي دوغلاس إنجلبارت.

- المكنسة الكهربائية

الإصدار الأول من المكنسة الكهربائية ظهر للنور في الستينيات من القرن التاسع عشر. ولكن النماذج المُطورة التي تعتمد على المحرك الكهربائي، تم تقديمها في بداية القرن العشرين.

- خاتم الزواج

يُعد خاتم الزواج من الطقوس الأساسية للزفاف، وهو تقليد يعود إلى آلاف السنين، حيث تم العثور على أول خاتم مشابه في مصر القديمة. والصورة على اليسار تظهر خاتم يعود إلى القرن السادس.

- ماكينة الصراف الآلي – ATM

يعود التصميم الأول لماكينة الصراف الآلي لعام 1939 والذي ابتكره "لوثر جورج سيمجيان". ولكن بالرغم من هذا فلم يتم استخدامها إلا بعد مرور أكثر من 20 عاماً من اختراعها نظراً لوجود بعض العيوب. والاستخدام الفعلي من قِبل الجمهور بدأ في الستينيات، حيث تُظهر الصورة أعلاه الممثل ريج فارني يستخدم أول ماكينة صراف آلي في شمال لندن.

- مجفف الشعر

اخترع المصمم الفرنسي ومصفف الشعر "ألكسندر إف غودفروي"، الإصدار الأول من مجفف الشعر الذي نعرفه عام 1890. ولكن شخصاً آخر حصل على براءة اختراع لهذا الجهاز في الولايات المتحدة عام 1911، وهو غابرييل كازانجيان. وقد تم بيع أول مجفف شعر محمول في عام 1920.

- مكيف الهواء

مرّ هذا الاختراع، الذي يُقلل من حدة أيام الصيف الحارة، بالعديد من المحاولات حتى يومنا هذا. وأول إصدار كان في عام 1842، على يد الطبيب الأمريكي جون جوري، ولكن لم يكن لديه المال الكافي لإنتاج هذه الآلات. وفيما بعد أيّد مخترعون آخرون فكرته، وفي عام 1902 ظهر أول مكيف هواء كهربائي.

- العملات المعدنية

فكما نعلم أن نظام المقايضة كان نظام التعامل لبيع وشراء المنتجات قديماً، حتى تم استخدام العملات المعدنية كعملة منذ نهاية القرن السابع قبل الميلاد، وكانت مصنوعة حينها من مادة الإلكتروم – وهي مادة طبيعية من الذهب والفضة.

- ماكينة صنع القهوة الكهربائية

قُدمت أول ماكينة كهربائية لصنع القهوة على الإطلاق على يد المخترع الألماني "جوتلوب ويدمان"، في ألمانيا عام 1954، وأُطلق عليها اسم Wigomat وهو النموذج الظاهر في الصورة اليُسرى.

- الساعة الذكية

يعتقد الكثير من الناس أن Apple Watch كانت أول ساعة ذكية، ولكن في الحقيقة كانت هناك محاولات سابقة لصنع هذا النوع من الأجهزة. وأول ساعة ذكية كانت تسمَّى Timex Datalink – أي ساعة ارتباط البيانات، وهي أول ساعة قادرة على نقل البيانات والمعلومات لاسلكياً من جهاز كمبيوتر. وكانت نتاج تعاون بين Microsoft وTimex.

- الحقنة الطبية

الحقنة الطبية البلاستيكية المستخدمة اليوم ما هي إلا شكل متطور للاستخدام لمرة واحدة ثم التخلص منها. ولكن قبل عام 1949 كانت تُصنع من المعدن والزجاج، ويُعاد استخدامها عدة مرات بعد تعقيمها.

- الثلاجة

ظهرت أول ثلاجة كهربائية في عام 1913، ولكن ليس بالشكل الذي نعتاده اليوم. فلقد كان كلاً من المحرك والكمبروسر ضخمين للغاية لدرجة أنهما كان يشغلان غرفة كاملة بجوار المطبخ. وليس هذا العيب الوحيد الذي تم تطويره، فلقد كان أيضاً يتم استخدام مواد كيميائية سامة في هذه الثلاجات.

ولكن كل شيء تغير في عام 1926 عندما طور المهندس الدنماركي "كريستيان ستينستروب"، ثلاجة هادئة نسبياً وغير ضارة يمكنها حمل كل من المحرك والكمبروسر.

- شفرة الحلاقة

تم العثور على شفرات الحلاقة الأولى في العديد من ثقافات العصر البرونزي، ولكنها كانت بالطبع مختلفة عما نراه اليوم. فلقد كانت عبارة عن صفائح معدنية رفيعة على شكل نصف قمر.

- دباسة الورق

حَصُلَ الأمريكي جورج ماكجيل في عام 1866 على براءة اختراع لجهاز لربط الصفحات بدبابيس، وهو الإصدار الأول من الدباسة التي نعرفها اليوم.

- آلة صنع الوافل

ظهرت أولى آلات صنع الوافل في هولندا في القرن الرابع عشر، وكان لم يتم تشغيلها بالكهرباء بعد. فكانت عبارة عن لوحين معدنيين متصلتين ببعضهما البعض، وباستخدام الحرارة يتم خبز الوفل. ثم تطورت الفكرة فيما بعد بواسطة شركة جنرال إلكتريك في عام 1911، ليتم صنع أول آلة لصنع الوافل كهربائياً.

- أحذية نايكي

أحد مؤسسي شركة نايكي الرياضية هو الرياضي بيل بورمان. وجاء الإلهام لصنع هذه الأحذية الرياضية عندما لاحظ أثناء تدريبه للرياضين الآخرين أن أحذيتهم غير ملائمة للعدو والمجهود الرياضي، ثم صنع فيما بعد أحذية كرة القدم ويُقال أنه استخدم آلة الوفل لصنع النعل، وفيما بعد أسَّس شركة نايكي المعروفة الآن.

يمكنك أن ترى واحداً من أول 12 زوجاً من هذه الأحذية في الصورة أعلاه. ويُعتقد أنه الزوج الوحيد الذي لم يرتديه أحد على الإطلاق.

- الفوط الصحية التي يمكن التخلص منها

تم بيع الفوط الصحية التي تستخدم لمرة واحدة في عام 1888، ثم ظهرت الفوط التي نعرفها ونستخدمها اليوم في السبعينيات من القرن العشرين.