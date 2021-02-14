نانسي صلاح تحتفل بخطوبتها من طليق روبي: ربنا يحمينا «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة نانسي صلاح، بطلة البرنامج الساخر «SNL بالعربي»، الصور الأولى من خطوبتها على المخرج سامح عبدالعزيز، طليق الفنانة روبي، وأظهرت الصور دبلة الخطبة، وبعض اللحظات الرومانسية، التي شاركت بهم الفنانة الشابة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقة: «ربنا يحمينا وخلاص».

وكان المخرج سامح عبد العزيز، انفصل عن الفنانة روبي في عام 2017 بعد زواج استمر لفترة قصيرة، كُلل بميلاد طفلتهما «طيبة».

من هي نانسي صلاح

- بدأت شهرتها خلال تواجدها بفريق عمل snl بالعربي.

- عُرفت بشعرها الكيرلي القصير، الذي اشتهرت به في كل أدوارها.

- وجدت والدتها بالصدفة بعد 20 عاما

أكدت الفنانة الشابة من قبل أنها دخلت في مجال الإعلانات والتمثيل لكي تبحث عن والدتها، التي انفصلت عن والدها وهي في سن صغيرة، وذلك خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلي، قائلة: «عرفت أوصلها بعد 27 سنة، ومكنتش عارفة شكلها».

- شاركت في الجزء الثاني من مسلسل «أبو العروسة»، حيث قامت بدور «ماري».

- أُصيبت خلال أحداث بيروت بجروح في يدها، إثر الانفجار الضخم الذي شهدته بيروت مؤخرًا، خلال تصوير مشاهدها في مسلسل «أسود فاتح».

- جمعهما من قبل اسكتش تمثيلي كوميدي، أدت خلاله الفنانة الشابة، دور والدة روبي.

- قدمت نانسي صلاح، العديد من الأدوار الدرامية، أبرزها مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل «أبو العروسة»، ومسلسل «إلا أنا»، وإحدى حكايات الموسم الأخير من مسلسل «نصيبي وقسمتك».