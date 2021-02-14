زوج الإعلامية سناء منصور يفاجئها على الهواء: «أفضل زوجة وطباخة».. فيديو

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

فاجئ الدكتور نبيل سالم، زوج الإعلامية سناء منصور، الجمهور بمداخلة هاتفية لها على الهواء بمناسبة عيد الحب، وبمجرد سماعها لصوته قالت: «ده صوت دكتور نبيل زوجي، بمجرد ما يقول ألو أعرفه».

بمناسبة عيد الحب بقولها كل سنة وأنتي طيبة

وأضاف «سالم» خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج «السفيرة عزيزة»، الذي يقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن زوجته دائما ما يراها «ست الستات» وأفضل زوجة ومذيعة وطباخة في مصر: «ده صحيح، وبمناسبة عيد الحب بقولها كل سنة وأنتي طيبة».

سناء منصور: نبيل دائما بيعمل عليا تحكم ويخليني أقف على رجلي مرة تانية.. ولولاه لتركت المجال

من جانبها، قالت «منصور» تعليقًا على مداخلة زوجها إنها منذ زواجها بالدكتور سالم، كان دائما يساندها عندما قررت مرارًا وتكرارًا التخلي عن العمل بالمجال الإعلامي والإذاعي: «بيساعدني وبيديني أفكار ومهتم جدا بشغلي، ولولا وجود نبيل في حياتي كان بقالي سنين وأيام قاعده في البيت ومبشتغلش، لأني بسهولة بتحصلي حالة ملل واخد قرار أني أسيب الدنيا، ونبيل بيعمل عليا تحكم ويخليني أقف على رجلي مرة تانية».

فيما تمنت شيرين عفت، أن يستمرا العمر كله مع بعضهما البعض بعد تجاوزهما لـ40 عاما من الزواج: «يارب العمر كله، وحبي للاستاذه وحب حضرتك ليها بيتكاملوا، وربنا يخليكم لبعض».