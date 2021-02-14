بعد أزمة صالح جمعة.. صوفينار تحتفل بعيد الحب: هابي فلانتين ياحلوين «صورة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الراقصة صوفينار، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة من احتفالها بعيد الحب، وظهرت الراقصة بصحبة كعكة عيد الحب، والورود الحمراء، معلقة: «هابي فلانتين داي يا حلوين».

وظهرت الراقصة صوفينار، بجمبسوت، مُقلمة بلوني الأبيض والأسود، مع الشعر المنسدل.

أزمة صالح جمعة وصوفينار

وكانت اشتعلت الأزمة بين الراقصة صوفينار، ولاعب الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي صالح جمعة، بعدما نشرت صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لرسالة وصلت إلى حسابها على «إنستجرام»، من حساب يحمل اسم لاعب النادي الأهلي السابق، صالح جمعة وموثق بالعلامة الزرقاء.

وتضمنت رسالة اللاعب، 3 قلوب لصوفينار، بعدما نشرت بعض الصور لها وهي ترتدي ملابس كرة القدم وتحمل كرة قدم على يديها.

السخرية من صالح جمعة

وعقب نشر الراقصة لصورة الرسالة، تلقى صالح جمعة سخرية واسعة من مستخدمي مواقع التواصل، قائلا: «عمرو وردة عضك ياصالح ولا إيه»،«هو عمرو وردة اللي ماسك الصفحة»، «دي مش هتخليك صالح طول الأسبوع».

صوفينار تعلق

من جانبها قالت الراقصة صوفينار، لـ«هن»، إنها قررت إحراج صالح جمعة، مؤكدة أنه أراد أن يظهر للناس أنها تحبه.

صالح جمعة يتجاهل فعل الراقصة

على الجانب الآخر، تجاهل لاعب الأهلي السابق، هجوم الراقصة عليه، وفي أول رد فعل له، أعاد صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا الحالي، نشر صورة شاركها أحد أصدقائه، عبر خاصية القصص المصورة «ستوري»، خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهر اللاعب وهو يضحك ويتناول مشروبًا.