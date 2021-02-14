بعد منة عرفة.. علي غزلان يحتفل بالفلانتين مع حبيبته الجديدة: ملكة جمال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب شائعات استمرت لأشهر طويلة حول علاقة اليوتيوبر علي غزلان، والفنانة الشابة منة عرفة انتهت بإلغاء متابعة كلًا منهما للآخر، فاجأ اليوتيوبر الشهير متابعيه اليوم باحتفاله بعيد الحب رفقة فرح شعبان، ملكة جمال مصر لعام 2017.

علي غزلان يحتفل بالفلانتين مع حبيبته الجديدة

وشارك اليوتيوبر والطبيب، علي غزلان متابعيه عبر خاصية القصص المصورة، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، العديد من اللقطات المصورة التي ترصد احتفال الثنائي سويًا.

وأهدى «غزلان»، لملكة جمال مصر السابقة العديد من الورود، وفي مكان هادئ رومانسي، كما أحضر لها بعض الهدايا.

من هي فرح شعبان؟

توّجت بملكة جمال مصر لعام 2017

سفيرة نوايا حسنة

حصدت اللقب من بين 22 متسابقة شاركن بالمسابقة، بعد اختيار لجنة المسابقة لها

درست علوم الحاسب بالجامعة البريطانية

انقسم مشروعها بعد تتويجها إلى دورها تجاه المرأة بتوفير حملة لكيفية الدفاع عن ذاتها، وتجاه الإنسانية، وتوجيه الاهتمام للأطفال خاصة في الأماكن النائية.

سافرت إلى الصين، عقب التتويج باللقب، لتمثل مصر بمسابقة ملكة جمال العالم.

أكدت من قبل في حوار لها على dmc، أن عائلتها منحتها ثقة غير عادية، وحددوا لها المبادئ الأساسية لمشاركتها في المسابقة.

لديها ما يقرب من نصف مليون متابع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

علي غزلان ومنة عرفة

وخلال الأشهر الماضية كان الجدل دائر حول علاقة اليوتيوبر علي غزلان والفنانة الشابة منة عرفة، بسبب ظهورهما المتكرر في مناسبات.

وكانت أيسل خالد، ملكة جمال مصر في 2016، نشرت صورة قبل عدة أشهر، أثارت الجدل حول وجود علاقة عاطفية بين الثنائي، معلقة: «مرحلة الارتباط.. مرحلة الخطوبة.. مرحلة الجواز».

لكن، في حفل زفاف آيسل خالد، ظهر اليوتيوبر علي غزلان، دون منة عرفة، ونشر وقتها «علي» صورة جديدة له.