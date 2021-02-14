3 وصفات لعمل الفتة

«الفتة» تكاد تكون وجبة مصرية خالصة، حيث يفضلها البعض نظرا لما تحتويه من مكونات تعم بالفائدة على الجسم وصحة الإنسان، ويقدم «هُن» ثلاثة وصفات لعمل الفتة منها فتة عدس والدجاج والكوارع كالآتي:

مقادير فتة عدس

عدس أصفر

بصل

طماطم

جزر

ثوم فصوص

بطاطس

ثوم مفروم

خل

ملح

خبز بلدى قطع محمر

فلفل أسود

كمون ناعم

كركم

سمنة

طريقة تحضير فتة عدس

يسلق العدس فى الماء على النار مع قطع البصل والطماطم والجزر والثوم والبطاطس

يضرب خليط العدس في الخلاط

يشوح الثوم المفروم في السمنة على النار

يضاف 1/3 كوب خل ويقلب كل الخليط على النار

يضاف خليط العدس ويقلب كل الخليط على النار

يشوح الثوم في السمنة على النار

تضاف الطشة إلى خليط العدس ويقلب كل الخليط على النار

يغرف ويُقدم مع قطع الخبز المحمص

طريقة تحضير فتة دجاج

مقادير فتة دجاج

صدور دجاج

بصل

جزر

كرفس

حبهان

ورق لورا

أرز

عيش محمص

ثوم

زبادي

خل

مرقة

ملح

فلفل أسمر

كزبرة خضراء

طريقة تحضير فتة دجاج

على النار ضعي الأرز مع الزبدة وورق اللورا والحبهان والسمنة ومرقة وملح وفلفل واتركيه على نار هادئة حتى ينضج

قطعي العيش مكعبات واقليها في زيت غزير ساخن حتى تحمر

اسلقي الدجاج في ماء وجزر وكرفس وبصل وحبهان وورق لورا وملح وفلفل ومكعب مرقة

في طاسة على النار ضعي الزبدة مع العيش المحمص وقلبيها جيدا

أرفعي صدور الدجاج من الحلة وضعيها في الطاسة وعليها الأرز الناضج وقليل من المرقة وقلبيها جيدا

طريقة عمل الصلصة البيضاء

ضعي زبدة في طاسة على النار مع ثوم مفروم حتى تحمر ثم اضيفي الكريمة اللباني والصنوبر

قدمي الفتة مع الصلصة البيضاء وعليها رشة كزبرة خضراء

طريقة تحضير فتة كوارع

مقادير فتة كوارع

كوارع

أرز

بصل

جزر

كرفس

حبهان

ورق لورا

قرنفل

طماطم

عيش محمص

ثوم

صلصة طماطم

جوزة الطيب

بهارات

كمون

ليمون

خل

مرقة

ملح

كزبرة خضراء

سمـنة

فلفل

طريقة تحضير فتة كوارع

ضعي الأرز على النار مع الزبدة و ورق اللورا والحبهان والسمنة ومرقة وملح وفلفل واتركيه على نار هادئة حتى ينضج.

قطعي العيش مكعبات وأقليها في زيت غزير ساخن حتى تحمر.

اسلقي الكوراع في ماء وملح وفلفل وجزر وكرفس وبصل وورق لورا وحبهان وقرنفل.

في طاسة بها سمنة مع مكعب مرقة أضيفي العيش المحمر ثم الأرز الناضج مع صلصة الطماطم وقطع الكوراع الناضجة قلبيهم جيدا وضعيهم في طبق التقديم.

طريقة عمل الصلصة

أفرمي الطماطم جيدا في طاسة على النار، ضعي الزبدة مع الثوم المفروم حتى يصفر اضيفي اليها عصير الطماطم.

طريقة عمل الدقة

في طاسة على النار ضعي زبدة مع ثوم مفروم وملح وفلفل وخل لتصبح دقة.

أضيفي صلصة الطماطم والدقة على طبق الفتة ثم قدميه.