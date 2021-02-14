استياء الأمهات بعد قرارات وزير التعليم: ظلم 3 إعدادي وولادنا تعبوا نفسيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قرارات هامة، أعلن عنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي، الذي أُعد اليوم، عن تفاصيل استكمال العام الدراسي الحالي 2020-2021، بعد أن تم تأجيل الامتحانات وبداية الفصل الدراسي الثاني بسبب جائحة كورونا، ولخصهم في 11 قرارًا.

وكان من بين القرارات التي أحدثت ضجة داخل جروبات الأمهات، هو عقد امتحان الفصلين الأول والثاني من العام الدراسي الحالي للشهادة الإعدادية آخر العام الدراسي، وسيكون امتحان واحد فقط.

تواصل «هُن» مع عدد من الأمهات لرصد ردود الأفعال على قرارات الوزير، حيث قالت السيدة نهى محمود، من محافظة المنوفية، نجلها في الشهادة الإعدادية: «القرارت دي ضيعت العيال بجد، يعني إيه يمتحنوا الترمين مع بعض هما بيعملوهم معاملة ثانوية عامة، المنهج صعب جدًا وخاصةً في ظل كورونا».

الأمهات بعد قرارت وزير التعليم: دمر دفعتين وظلم 3 إعدادي

كما تضامنت السيدة راوية سيد، من محافظة الجيزة، مع الهاشتاج الذي تم تدشينه، «#لا_ لضم _الامتحانات، لا_ لضم_ الترمين»، قائلةً: «إزاي الشهادة الإعدادية هتمتحن في آخر السنة وإزاي إلغاء الامتحانات، الكلام مش مفهوم ، كفاية قرارات تضر بمصلحة الطالب والأهالي، ولادنا تعبوا نفسيًا».

وانتقدت السيدة مروة منصور، صاحبة الـ56 عامًا، قرارات الوزير بشأن الامتحانات: «قرارات غلط كلها مش مفهومة، وهي قرارات مجحفة خاصة الإعدادية، وغير مدروسة إزاي يمتحنوا الترمين مع بعض، 3 إعدادي اتظلمت كان المفروض قال الكلام ده من الأول علشان يسستموا نفسهم على كدة».

بينما استاءت السيدة نوران منصور، من محافظة الأقصر، من قرارات الوزير، إذ قالت: «قرارات غير مرضية إزاي تخلي 3 إعدادي زي 3 ثانوي، اللي هما اصلا مش قادرين يلموا المنهج، أنت دمرت دفعتين وليه تنزل أولى وثانية ثانوي وهما يقدروا يمتحنوا من البيت أونلاين».

وجاءت أبرز قرارات وزير التعليم كالتالي:

1- لن ينجح طالب دون تقييم.. وسيتمّ عقد امتحانات إلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس، وامتحانات ورقية للطلاب من الصف الرابع وحتى الثاني الإعدادي، على أن يتمّ تقييم الطلاب شهريا، وإلغاء امتحانات التيرم الثاني.

2- عقد امتحان الفصلين الأول والثاني من العام الدراسي الحالي للشهادة الإعدادية آخر العام الدراسي وسيكون امتحان واحد فقط.

3- توفير اللقاح لأعضاء المنظومة التعليمية قريبًا.

4- امتحانات المواد غير المضافة للمجموع سيتمّ تأجيلها لنهاية العام.

5- امتحان مجمع في يوم واحد لكل المواد في امتحانات النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثانى الإعدادي.

6- امتحانات الثانوية العامة ستعقد إلكترونيًا باللجان فى المدارس وليس المنازل.

7- عودة فتح المدارس لبدء العام الدراسي الثاني 10 مارس المقبل.

8- عودة مجموعات التقوية بالمدارس 10 مارس المقبل.

9- رفع الغياب من المدارس.. وحضور الطلاب اختياري بداية من 10 مارس وليس إجباري.

10- الامتحان المصري EST، هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية، منذ هذا التاريخ ولك بأثر رجعي.

11- تصدر الضوابط التنظيمية المتعلقة بالـ Matching أو الـ super matching، عبر نظم التقييم قبل نهاية الشهر الجاري.

وأكّد وزير التربية والتعليم، أنَّه سيتمّ تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أبنائنا الطلاب، منوهًا إلى أنَّ حضور الطلاب للمدارس خلال الفصل الدراسي الثاني سيكون اختياريًا وليس إجباريًا.